El dólar abre con tensión tras la derrota electoral

Dólar estable en la previa de las elecciones bonaerenses
El tipo de cambio arranca la semana con subas y fuerte presión en los mercados tras el resultado en Buenos Aires. Los ADRs caen 12% y el riesgo país apunta a los 1000 puntos.Mercados08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La cotización del dólar inició este lunes con marcada expectativa luego de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
En el Banco Nación, la divisa abrió a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta. El segmento mayorista se ubicó en torno a $1.346 y $1.355, mientras que en el promedio de bancos minoristas arrancó en $1.344 para la compra y $1.386 para la venta.
El dólar MEP inició en $1.383 y el Contado con Liquidación en $1.390, mientras que el denominado “blue” se ofrece en $1.350 y $1.370.
La reacción de los mercados no tardó en hacerse sentir: los ADRs de compañías argentinas caen hasta un 12% en el pre market y el riesgo país apunta a superar los 1000 puntos, producto de una fuerte venta de bonos.
El resultado electoral, que dio un triunfo a Fuerza Patria con más de 13 puntos de diferencia, había sido anticipado como un escenario desfavorable para el Gobierno. De hecho, el dólar cripto superó los $1.400 anoche, apenas se conocieron los primeros números extraoficiales.
Los analistas coinciden en que la jornada será clave para medir el nivel de confianza de los inversores y la capacidad de reacción del equipo económico.
Las principales entidades financieras ajustaron sus cotizaciones con diferencias de hasta $62, en un mercado marcado por la volatilidad y la cautela.
El dólar blue y el oficial se negocian en $1320 para la venta, sin variaciones en la jornada.
La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se mantiene casi neutral, con una diferencia de poco más del 1%. El MEP y el CCL rondan los $1.335, mientras que el dólar turista supera los $1.740.
El dólar oficial se vende a $1.380 en el Banco Nación. Tras subir 13,6% en julio, los mercados siguen atentos a la evolución de los distintos tipos de cambio.
El dólar oficial se ofrece a $1.325 en el Banco Nación, su valor más alto desde la liberalización cambiaria. En julio acumuló una suba del 9,1%. Las reservas cayeron USD 480 millones.
