Milei llegó a Casa Rosada tras la derrota electoral

El presidente Javier Milei arribó este lunes a las 8:55 a la Casa Rosada, en una jornada marcada por la derrota electoral de su espacio en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario tiene previsto reunirse a las 9:30 con su Gabinete para evaluar los resultados de los comicios legislativos que dejaron al oficialismo en segundo lugar, detrás de la alianza peronista Fuerza Patria.

Junto a Milei ingresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras se aguardaba la llegada del resto de los ministros y secretarios nacionales. Según fuentes oficiales, el encuentro buscará analizar el impacto político de lo sucedido y definir los pasos a seguir en la agenda de gobierno.

El revés en el principal distrito electoral del país abre un escenario complejo para el oficialismo, que ahora deberá trabajar en la recomposición de fuerzas y en el sostenimiento de sus proyectos en el Congreso.