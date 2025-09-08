Katopodis: “El voto fue un freno y una esperanza”

Gabriel Katopodis, senador electo por la provincia de Buenos Aires, calificó como “contundente” el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas y sostuvo que el pueblo bonaerense “le dijo que no a Milei”.

En declaraciones a la radio Splendid AM 990, Katopodis advirtió que el voto popular expresó tanto un rechazo al Gobierno nacional como una expectativa de cambio. “El resultado es un freno, pero también una esperanza. Esta Argentina no es el país que Milei tiene en la cabeza”, afirmó.

El dirigente peronista remarcó que el ajuste implementado durante los últimos dos años fue “brutal” y no generó mejoras para la población. En ese sentido, pidió al presidente “leer bien el resultado” y reconocer que “no puede haber un presidente que no dialogue o no gestione con los gobernadores”.

Katopodis, exministro de Obras Públicas, también vinculó la necesidad de un nuevo rumbo económico con un plan de infraestructura. “Argentina no tiene destino sin un plan de infraestructura”, señaló, al tiempo que subrayó que el voto de los bonaerenses representa una oportunidad para impulsar un modelo de desarrollo diferente.