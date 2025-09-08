Katopodis: “El voto fue un freno y una esperanza”

Milei reunió dos veces a su Gabinete tras la derrota bonaerense
El Presidente encabezó encuentros con sus ministros para analizar la caída electoral. Francos, Menem, Caputo y Pettovello, entre los presentes.
Política 08 de septiembre de 2025
Gabriel Katopodis, senador electo por la provincia de Buenos Aires, calificó como “contundente” el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas y sostuvo que el pueblo bonaerense “le dijo que no a Milei”.
En declaraciones a la radio Splendid AM 990, Katopodis advirtió que el voto popular expresó tanto un rechazo al Gobierno nacional como una expectativa de cambio. “El resultado es un freno, pero también una esperanza. Esta Argentina no es el país que Milei tiene en la cabeza”, afirmó.
El dirigente peronista remarcó que el ajuste implementado durante los últimos dos años fue “brutal” y no generó mejoras para la población. En ese sentido, pidió al presidente “leer bien el resultado” y reconocer que “no puede haber un presidente que no dialogue o no gestione con los gobernadores”.
Katopodis, exministro de Obras Públicas, también vinculó la necesidad de un nuevo rumbo económico con un plan de infraestructura. “Argentina no tiene destino sin un plan de infraestructura”, señaló, al tiempo que subrayó que el voto de los bonaerenses representa una oportunidad para impulsar un modelo de desarrollo diferente.
El peronismo se impuso con el 46,9% frente al 33,8% de LLA en las legislativas bonaerenses. La victoria fue contundente en el conurbano y le asegura mayoría en la Legislatura.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.