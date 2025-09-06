Francos habló de “filtración intencionada” en el caso ANDIS

El Gobierno frenó la auditoría sobre pensiones por discapacidad
Mientras dure la investigación interna en la ANDIS, no habrá nuevas bajas de beneficiarios. Se revisarán las más de 120 mil pensiones ya eliminadas.
El jefe de Gabinete señaló vínculos entre uno de los implicados, los servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela. Compartió un video clave en redes sociales.Política 06 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó la hipótesis de que en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) existió una filtración intencionada de audios. Lo hizo al difundir en sus redes sociales un video en el que la expareja y socia del abogado Franco Bindi, Gisela Robles, asegura que él estuvo directamente involucrado en esas grabaciones.
En su publicación, Francos no solo respaldó esa versión, sino que además vinculó a Bindi con la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y con el gobierno de Venezuela. “¿Y ahora?”, se preguntó el funcionario en tono desafiante, dejando entrever que el caso podría tener implicancias políticas más profundas.
La difusión de los audios en la investigación sobre ANDIS ya había generado fuertes repercusiones en el ámbito político y judicial. Con esta nueva señal pública del jefe de Gabinete, el Gobierno apunta directamente a la existencia de maniobras externas en la filtración, lo que abre interrogantes sobre los intereses detrás de la divulgación.
