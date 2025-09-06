Accidente en Ruta 8 dejó a un ciclista hospitalizado

Un accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de este sábado en la ciudad de Venado Tuerto. El hecho se registró a las 05:59 en la intersección de Ruta Nacional 8 y calle Zapallar.

En el siniestro participaron un automóvil Toyota Yaris color gris, conducido por una mujer de 38 años oriunda de Chapuy, y una bicicleta Specialized Mountain Bike color bordo, guiada por un hombre de 54 años.

Tras el impacto, el ciclista quedó tendido en la calzada. Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato y, junto con personal del SIES, procedieron a evaluarlo e inmovilizarlo para luego trasladarlo al Hospital local.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales, personal de Gendarmería Nacional y agentes de tránsito, quienes ordenaron la circulación y realizaron las actuaciones correspondientes.