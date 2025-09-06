Accidente en Ruta 8 dejó a un ciclista hospitalizado

Rescataron a 30 trabajadores en Pozo Borrado
La PDI desarticuló una red de explotación laboral en dos campos rurales. Entre las víctimas había dos menores.
Un auto y una bicicleta chocaron este sábado en Venado Tuerto. El ciclista, de 54 años, fue trasladado al Hospital local.Policiales 06 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Un accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de este sábado en la ciudad de Venado Tuerto. El hecho se registró a las 05:59 en la intersección de Ruta Nacional 8 y calle Zapallar.
En el siniestro participaron un automóvil Toyota Yaris color gris, conducido por una mujer de 38 años oriunda de Chapuy, y una bicicleta Specialized Mountain Bike color bordo, guiada por un hombre de 54 años.
Tras el impacto, el ciclista quedó tendido en la calzada. Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato y, junto con personal del SIES, procedieron a evaluarlo e inmovilizarlo para luego trasladarlo al Hospital local.
En el lugar también trabajaron efectivos policiales, personal de Gendarmería Nacional y agentes de tránsito, quienes ordenaron la circulación y realizaron las actuaciones correspondientes.
El Senado ratificó la ley que establece medidas extraordinarias hasta 2026: actualización de pensiones, pago de deudas a prestadores y beneficios fiscales para empleadores.
El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y Rivadavia. El sospechoso, de 42 años, fue trasladado a la Comisaría 2da y quedó a disposición de la Justicia.
Un vecino disparó con una escopeta a un perro que ingresó a su predio. El animal murió y la Justicia ordenó la detención del agresor.
Un hombre fue arrestado luego de asaltar a una joven con un elemento punzante y ser reconocido por la víctima en la propia Comisaría.
El hecho ocurrió este domingo por la noche. El joven intentó escapar y se resistió al procedimiento. La Fiscalía lo imputó por resistencia a la autoridad.
Con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección se despidió de su gente con una victoria contundente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El presidente analiza asistir al centro de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, donde se esperan los resultados de la elección bonaerense. Su presencia dependerá del desempeño en las urnas.
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.
La Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos.
El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.