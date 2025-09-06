Milei en Los Ángeles: “En 40 años seremos una potencia”

Francos habló de “filtración intencionada” en el caso ANDIS
El jefe de Gabinete señaló vínculos entre uno de los implicados, los servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela. Compartió un video clave en redes sociales.
El presidente habló ante empresarios y fondos de inversión en Estados Unidos, donde proyectó un futuro de crecimiento para Argentina basado en la reducción del gasto público.Política 06 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei brindó este viernes una conferencia en Los Ángeles ante unos 80 empresarios y representantes de fondos de inversión internacionales, entre ellos JP Morgan, Citi y Amazon.
Durante su exposición, el mandatario afirmó que Argentina podría “convertirse en una potencia en un lapso de 30 a 40 años”, si logra avanzar en un plan sostenido de reformas estructurales.
Milei prometió alcanzar un nivel de gasto público equivalente al 25% del Producto Bruto Interno (PBI), objetivo que, según señaló, permitiría impulsar un crecimiento económico sin precedentes. Además, proyectó que en aproximadamente 15 años el país podría alcanzar condiciones económicas similares a las de España o Italia.
El encuentro fue organizado por la embajada argentina en Estados Unidos y el Instituto Milken. En este marco, Milei mantuvo una reunión privada con el fundador de la entidad, Michael Milken. También, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el CEO de VISA, Ryan McInerney.
La gira presidencial por Estados Unidos busca fortalecer vínculos con el sector privado e incentivar la llegada de inversiones a la Argentina.
Mientras dure la investigación interna en la ANDIS, no habrá nuevas bajas de beneficiarios. Se revisarán las más de 120 mil pensiones ya eliminadas.
El presidente expuso en el Instituto Milken y dialogó con ejecutivos de empresas globales como Visa y Chevron. También se reunió con la astronauta argentina Noel del Castro.
Apridis reunió a familias, prestadores y personas con discapacidad en la plaza San Martín para exigir al Senado que rechace el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La Cámara alta comenzó la sesión para rechazar el veto presidencial a la emergencia en Discapacidad y tratar cambios en la legislación de los DNU.
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.
La Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos.
El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.
El presidente estadounidense sigue sacudiendo la escena internacional
Un auto y una bicicleta chocaron este sábado en Venado Tuerto. El ciclista, de 54 años, fue trasladado al Hospital local.