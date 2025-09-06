Milei en Los Ángeles: “En 40 años seremos una potencia”

El presidente Javier Milei brindó este viernes una conferencia en Los Ángeles ante unos 80 empresarios y representantes de fondos de inversión internacionales, entre ellos JP Morgan, Citi y Amazon.

Durante su exposición, el mandatario afirmó que Argentina podría “convertirse en una potencia en un lapso de 30 a 40 años”, si logra avanzar en un plan sostenido de reformas estructurales.

Milei prometió alcanzar un nivel de gasto público equivalente al 25% del Producto Bruto Interno (PBI), objetivo que, según señaló, permitiría impulsar un crecimiento económico sin precedentes. Además, proyectó que en aproximadamente 15 años el país podría alcanzar condiciones económicas similares a las de España o Italia.

El encuentro fue organizado por la embajada argentina en Estados Unidos y el Instituto Milken. En este marco, Milei mantuvo una reunión privada con el fundador de la entidad, Michael Milken. También, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el CEO de VISA, Ryan McInerney.

La gira presidencial por Estados Unidos busca fortalecer vínculos con el sector privado e incentivar la llegada de inversiones a la Argentina.