Rescataron a 30 trabajadores en Pozo Borrado

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, llevó adelante este viernes un operativo en la zona rural de Pozo Borrado que permitió rescatar a 30 trabajadores en situación de explotación laboral.

La medida fue ordenada por el fiscal federal Pablo Micheletti y se realizó en coordinación con la Guardia Rural “Los Pumas” de la Unidad Regional XII, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.

Los allanamientos se desarrollaron en dos campos sobre la Ruta 77. En el primero, fueron identificados 17 trabajadores provenientes de Santiago del Estero, quienes residían en campamentos improvisados sin acceso a servicios básicos. En el lugar se incautó un vehículo, dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones.

En el segundo establecimiento, se detectaron 13 hombres distribuidos en distintos sectores del predio, entre ellos nueve que dormían hacinados en una casilla precaria.

Los sospechosos fueron identificados como W. A. Q. (55) y M. L. L. (22), ambos domiciliados en la provincia de Santiago del Estero. La justicia dispuso de inmediato el traslado y alojamiento de las víctimas, quienes recibieron asistencia integral para garantizar su seguridad y preparar su restitución a sus lugares de origen.