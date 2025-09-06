Rescataron a 30 trabajadores en Pozo Borrado

Accidente en Ruta 8 dejó a un ciclista hospitalizado
Un auto y una bicicleta chocaron este sábado en Venado Tuerto. El ciclista, de 54 años, fue trasladado al Hospital local.
La PDI desarticuló una red de explotación laboral en dos campos rurales. Entre las víctimas había dos menores.Policiales 06 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, llevó adelante este viernes un operativo en la zona rural de Pozo Borrado que permitió rescatar a 30 trabajadores en situación de explotación laboral.
La medida fue ordenada por el fiscal federal Pablo Micheletti y se realizó en coordinación con la Guardia Rural “Los Pumas” de la Unidad Regional XII, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas.
Los allanamientos se desarrollaron en dos campos sobre la Ruta 77. En el primero, fueron identificados 17 trabajadores provenientes de Santiago del Estero, quienes residían en campamentos improvisados sin acceso a servicios básicos. En el lugar se incautó un vehículo, dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones.
En el segundo establecimiento, se detectaron 13 hombres distribuidos en distintos sectores del predio, entre ellos nueve que dormían hacinados en una casilla precaria.
Los sospechosos fueron identificados como W. A. Q. (55) y M. L. L. (22), ambos domiciliados en la provincia de Santiago del Estero. La justicia dispuso de inmediato el traslado y alojamiento de las víctimas, quienes recibieron asistencia integral para garantizar su seguridad y preparar su restitución a sus lugares de origen.
El Senado ratificó la ley que establece medidas extraordinarias hasta 2026: actualización de pensiones, pago de deudas a prestadores y beneficios fiscales para empleadores.
El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y Rivadavia. El sospechoso, de 42 años, fue trasladado a la Comisaría 2da y quedó a disposición de la Justicia.
Un vecino disparó con una escopeta a un perro que ingresó a su predio. El animal murió y la Justicia ordenó la detención del agresor.
Un hombre fue arrestado luego de asaltar a una joven con un elemento punzante y ser reconocido por la víctima en la propia Comisaría.
El hecho ocurrió este domingo por la noche. El joven intentó escapar y se resistió al procedimiento. La Fiscalía lo imputó por resistencia a la autoridad.
Con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección se despidió de su gente con una victoria contundente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El presidente analiza asistir al centro de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, donde se esperan los resultados de la elección bonaerense. Su presencia dependerá del desempeño en las urnas.
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.
La Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos.
El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.