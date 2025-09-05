Dólar estable en la previa de las elecciones bonaerenses

El dólar mayorista inició la jornada del viernes en $1.362,50 para la compra y $1.365 para la venta, sin cambios respecto al cierre previo. La atención de los operadores está centrada en el clima electoral, con las elecciones legislativas bonaerenses previstas para el domingo.

En la rueda del jueves, el dólar oficial terminó en $1.375, el dólar tarjeta en $1.787,50, el blue en $1.365, el MEP en $1.375,48 y el contado con liquidación en $1.379,96.

El Banco Central difundió además el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde los analistas corrigieron al alza sus proyecciones de inflación. Para agosto se espera un aumento del 2,1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que la inflación núcleo se ubicaría en 2,0%.

En paralelo, el Tesoro intervino esta semana con alrededor de USD 400 millones, equivalente al 25% de sus depósitos en moneda extranjera, aunque no logró frenar la suba del tipo de cambio mayorista.

Los inversores, sin embargo, se volcaron a bonos y acciones, interpretando un posible escenario favorable para el oficialismo en las urnas. El S&P Merval subió 2,1% en pesos y 2,2% en dólares, mientras que los bonos soberanos bajo ley extranjera impulsaron la baja del riesgo país hasta los 1.893 puntos básicos.

El presidente Javier Milei calificó la situación política como un “empate técnico”, que el mercado leyó como una señal de fortaleza para el Gobierno en la antesala de octubre.