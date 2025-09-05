MasterChef Celebrity: Telefe reveló a sus 20 participantes

Ángela Torres reveló que quedó sin dinero tras su relación con Rusherking
La cantante contó que imitaba los gastos de su ex pareja, lo que la llevó a quedar en una situación económica complicada. Además, aseguró que él no colaboraba en la relación.
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
Telefe encendió oficialmente las hornallas de una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Con la conducción de Wanda Nara, y en un especial titulado Se encienden las hornallas, se dieron a conocer los primeros 20 participantes del ciclo que volverá a poner a prueba a personalidades del espectáculo, el deporte y las redes sociales.
El anuncio se realizó el jueves por la noche, con la participación de Vero Lozano como anfitriona invitada. Entre los confirmados figuran Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Marixa Balli, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Andy Chango, Eugenia Tobal y Esteban Mirol.
El certamen también contará con nombres del streaming y las redes sociales como Alex Pelao, Ian Lucas y Momi Giardina, además de figuras reconocidas como el exfutbolista Turco Husain, el boxeador Jorge “Roña” Castro, la periodista Sofi Martínez y Valentina Cervantes.
“Es un elenco nunca antes visto en la televisión”, aseguró Wanda Nara, quien destacó la diversidad de perfiles convocados. Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis volverán a evaluar cada plato.
Al cierre del programa, la producción adelantó que aún quedan cuatro celebridades por revelar, cuyos nombres se darán a conocer en los próximos días dentro de la programación del canal.
