La Corte Suprema custodiará el cuadro robado por los nazis

La Justicia argentina resolvió que el cuadro “Retrato de una dama”, atribuido al artista italiano Giuseppe Ghislandi y robado por los nazis en 1940, quede bajo la custodia de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue adoptada por el juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, quien remitió una nota al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, disponiendo la guarda de la obra hasta que se determine su entrega definitiva.



La pintura, de gran valor histórico y cultural, fue encontrada en Mar del Plata en poder de Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, quienes quedaron imputados por encubrimiento agravado. Ambos recuperaron la libertad pero no podrán salir del país ni ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas.



El caso tomó notoriedad cuando periodistas neerlandeses identificaron el cuadro en una publicación inmobiliaria. Se comprobó que pertenecía originalmente al comerciante de arte Jacques Goudstikker y desapareció tras la ocupación nazi en Ámsterdam en 1940. En registros oficiales de los Países Bajos figura como parte de las obras saqueadas por el régimen.

La Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos reclama la restitución del cuadro, lo que abre un proceso judicial con implicancias diplomáticas entre ambos países. Según la fiscalía, Kadgien lo habría heredado de su padre, Friedrich Kadgien, un funcionario nazi que escapó a Argentina después de la guerra y se radicó en Mar del Plata.

El fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, confirmó que la investigación continúa y que la obra, valuada en unos 50 mil dólares, seguirá bajo medidas especiales de preservación hasta que se resuelva su destino final.