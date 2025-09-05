La Corte Suprema custodiará el cuadro robado por los nazis

Crean un Centro Regional para combatir el narcotráfico
El Ministerio de Seguridad lanzó un organismo especializado en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Buscan centralizar información y coordinar acciones a nivel regional.
La pintura hallada en Mar del Plata quedará bajo resguardo del máximo tribunal mientras se define su destino. La causa penal contra la pareja que la tenía en su poder continúa en trámite.Sociedad05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Justicia argentina resolvió que el cuadro “Retrato de una dama”, atribuido al artista italiano Giuseppe Ghislandi y robado por los nazis en 1940, quede bajo la custodia de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue adoptada por el juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, quien remitió una nota al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, disponiendo la guarda de la obra hasta que se determine su entrega definitiva.
La pintura, de gran valor histórico y cultural, fue encontrada en Mar del Plata en poder de Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, quienes quedaron imputados por encubrimiento agravado. Ambos recuperaron la libertad pero no podrán salir del país ni ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas.
El caso tomó notoriedad cuando periodistas neerlandeses identificaron el cuadro en una publicación inmobiliaria. Se comprobó que pertenecía originalmente al comerciante de arte Jacques Goudstikker y desapareció tras la ocupación nazi en Ámsterdam en 1940. En registros oficiales de los Países Bajos figura como parte de las obras saqueadas por el régimen.
La Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos reclama la restitución del cuadro, lo que abre un proceso judicial con implicancias diplomáticas entre ambos países. Según la fiscalía, Kadgien lo habría heredado de su padre, Friedrich Kadgien, un funcionario nazi que escapó a Argentina después de la guerra y se radicó en Mar del Plata.
El fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, confirmó que la investigación continúa y que la obra, valuada en unos 50 mil dólares, seguirá bajo medidas especiales de preservación hasta que se resuelva su destino final.
El Ministerio de Seguridad lanzó un organismo especializado en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Buscan centralizar información y coordinar acciones a nivel regional.
Alejandro Ruffo admitió ante un médico que asfixió a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora. La fiscalía incorporó la frase a la causa y pidió que quede firme la prisión preventiva.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
La enfermedad afecta a unas 1.300 personas al año en el país. Especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano y remarcan que los avances médicos duplicaron la sobrevida en dos décadas.
Rodrigo Álvarez, experto santafesino en ciberseguridad, advierte sobre el grooming en la plataforma y pide mayor acompañamiento familiar para proteger a los niños.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.