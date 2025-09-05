Charly García se encontró con Messi tras el partido

MasterChef Celebrity: Telefe reveló a sus 20 participantes
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
El músico compartió un emotivo momento con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Claudio “Chiqui” Tapia luego del triunfo de Argentina frente a Venezuela en el Monumental.Espectáculos05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La última presentación de Lionel Messi con la Selección argentina en territorio nacional estuvo cargada de emoción. El Estadio Monumental fue escenario de una noche inolvidable, no solo por la victoria de la Albiceleste ante Venezuela, sino también por los encuentros que se dieron fuera de la cancha.
Entre las figuras destacadas que asistieron estuvo Charly García, ícono del rock argentino, quien siguió el partido desde una platea preferencial. Durante el jueves por la noche, varias imágenes del músico circularon en redes sociales, generando gran repercusión.
Finalizado el partido, García aguardó la salida de Messi para poder saludarlo personalmente. El capitán de la Selección no dudó en detenerse y estrechar su mano, gesto que emocionó al artista. En ese momento también se sumaron Rodrigo de Paul y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El encuentro quedó sellado con una foto que rápidamente se difundió en redes, mostrando la calidez del momento y la buena sintonía entre los protagonistas. Una postal que une al fútbol y la música en una noche ya histórica para los hinchas argentinos.
La cantante contó que imitaba los gastos de su ex pareja, lo que la llevó a quedar en una situación económica complicada. Además, aseguró que él no colaboraba en la relación.
Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue vinculada a un hombre ocho años menor. Amigos cercanos aseguran que está disfrutando de su nueva etapa.
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
El capitán argentino asistió con su familia a la obra Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez, y generó una ovación inesperada en el Teatro Lola Membrives.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.