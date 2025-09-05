Charly García se encontró con Messi tras el partido

La última presentación de Lionel Messi con la Selección argentina en territorio nacional estuvo cargada de emoción. El Estadio Monumental fue escenario de una noche inolvidable, no solo por la victoria de la Albiceleste ante Venezuela, sino también por los encuentros que se dieron fuera de la cancha.



Entre las figuras destacadas que asistieron estuvo Charly García, ícono del rock argentino, quien siguió el partido desde una platea preferencial. Durante el jueves por la noche, varias imágenes del músico circularon en redes sociales, generando gran repercusión.



Finalizado el partido, García aguardó la salida de Messi para poder saludarlo personalmente. El capitán de la Selección no dudó en detenerse y estrechar su mano, gesto que emocionó al artista. En ese momento también se sumaron Rodrigo de Paul y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El encuentro quedó sellado con una foto que rápidamente se difundió en redes, mostrando la calidez del momento y la buena sintonía entre los protagonistas. Una postal que une al fútbol y la música en una noche ya histórica para los hinchas argentinos.