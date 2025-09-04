Seguridad: la PDI suma equipamiento para peritajes en escenas del crimen

Nueva Constitución: cambios en la Justicia santafesina
El Gobierno Provincial entregó cinco minibuses equipados con tecnología forense para fortalecer las tareas de investigación criminal en toda la provincia.
La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe incorporó este jueves cinco furgones Ford Transit especialmente adaptados para el levantamiento de pruebas en el lugar de los hechos. Cada unidad fue asignada a una de las cinco regiones provinciales y demandó una inversión de $753.890.315 por parte del Gobierno Provincial, en el marco del Plan Integral de Seguridad.
El acto de entrega estuvo encabezado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Los vehículos cuentan con aislamiento termoacústico, instalación eléctrica independiente, reflectores LED exteriores, luces portátiles de alta potencia, escalera plegable, heladera portátil, gazebo impermeable y compartimientos para residuos patológicos, entre otros elementos diseñados para el trabajo de los peritos.
El director de Criminalística de la PDI, Luis Hernández, destacó que el equipamiento “permitirá levantar indicios en la escena del hecho que, procesados en el laboratorio, se convertirán en pruebas clave para la fiscalía y el MPA en la determinación de condenas”.
Por su parte, la directora de la PDI, Eva María Cainelli, subrayó que estas herramientas fortalecen la labor de Criminalística, “cuyo profesionalismo y compromiso brindan a la justicia informes técnicos y científicos esenciales para alcanzar resultados concretos”.
Con esta incorporación, la provincia busca optimizar las condiciones de trabajo en las investigaciones criminales y consolidar el rol de la PDI como soporte técnico de la Justicia.
