Nueva Constitución: cambios en la Justicia santafesina

La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó este jueves los dictámenes definitivos sobre el Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Durante la 9ª sesión plenaria, los convencionales dieron el visto bueno a los textos elevados por la Comisión Redactora, que introducen reformas estructurales en la justicia provincial.

Entre los principales cambios se destaca la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros, con un límite de permanencia hasta los 75 años. Además, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública adquieren rango constitucional, al igual que la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Uno de los debates más intensos giró en torno a la selección y remoción de jueces. El nuevo esquema prevé la creación de un tribunal mixto integrado por representantes políticos, magistrados y abogados, así como un órgano acusador independiente para garantizar el debido proceso. También se crea un consejo de selección con concursos transparentes, aunque sin orden de mérito obligatorio.

La convencional Jaquelina Balangione explicó que “fue un capítulo muy difícil de abordar por la diversidad de representatividades. Aunque el proyecto está lejos de lo que pretendíamos, es superador de lo que tenemos en la actualidad. Es el mal menor, y por eso decidimos acompañar, porque esta reforma también implica el dictado de muchas leyes”.

Otro punto central es la redefinición del rol del Procurador General: dejará de integrar la Corte, será designado por el gobernador, con mandato de cinco años y posibilidad de una sola reelección.

Con estos cambios, la nueva Constitución santafesina incorpora un marco más amplio para la organización judicial y redefine los mecanismos de control y equilibrio entre poderes.