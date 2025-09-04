Senadora entonó cántico contra Karina Milei en plena sesión

En la sesión de este jueves en el Senado, un episodio llamó la atención y rápidamente se viralizó: la senadora de Unión por la Patria, Cristina López, entonó un cántico en tono burlón contra Karina Milei.

La legisladora utilizó el estribillo de la popular canción “Guantanamera” para modificarlo y convertirlo en una crítica directa hacia la secretaria general de la Presidencia, a quien calificó de “alta coimera”.

El episodio se dio en el marco de las tensiones políticas que rodean el Caso Spagnuolo, una investigación que involucra denuncias por presuntas coimas en las que aparece mencionada la hermana del presidente Javier Milei.

Cristina López ya había protagonizado otro cruce meses atrás, cuando trató de “mentiroso” al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una de sus presentaciones en el recinto.

El gesto generó comentarios inmediatos en el ámbito parlamentario y reacciones divididas en redes sociales, donde algunos lo señalaron como una falta de respeto institucional, mientras otros lo interpretaron como una forma de protesta política.