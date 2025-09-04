Reabrieron la Ruta 8 tras el corte por agua en la calzada

Los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás informaron que el corte en la Ruta Nacional 8 fue levantado luego de que el agua que cubría la calzada se retirara por completo.



De esta manera, el tránsito en la zona quedó nuevamente habilitado y los vehículos pueden circular con normalidad.

Desde la institución remarcaron la importancia de conducir con precaución y mantener la atención en el camino, a fin de evitar incidentes.

El corte había sido dispuesto como medida preventiva tras la presencia de agua sobre la ruta, que representaba un riesgo para la seguridad vial.