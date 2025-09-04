Reabrieron la Ruta 8 tras el corte por agua en la calzada

Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.

Regionales
04 de septiembre de 2025
SOFIA ZANOTTI
Los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás informaron que el corte en la Ruta Nacional 8 fue levantado luego de que el agua que cubría la calzada se retirara por completo.
De esta manera, el tránsito en la zona quedó nuevamente habilitado y los vehículos pueden circular con normalidad.

Desde la institución remarcaron la importancia de conducir con precaución y mantener la atención en el camino, a fin de evitar incidentes.

El corte había sido dispuesto como medida preventiva tras la presencia de agua sobre la ruta, que representaba un riesgo para la seguridad vial.

