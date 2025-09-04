Reabrieron la Ruta 8 tras el corte por agua en la calzada

Veda total de pesca de pejerrey en Melincué
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.Regionales04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás informaron que el corte en la Ruta Nacional 8 fue levantado luego de que el agua que cubría la calzada se retirara por completo.
De esta manera, el tránsito en la zona quedó nuevamente habilitado y los vehículos pueden circular con normalidad.
Desde la institución remarcaron la importancia de conducir con precaución y mantener la atención en el camino, a fin de evitar incidentes.
El corte había sido dispuesto como medida preventiva tras la presencia de agua sobre la ruta, que representaba un riesgo para la seguridad vial.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La comuna informó que los canales drenan con normalidad, aunque persisten sectores complicados en la zona de Morgan.
La comuna avanza con un plan habitacional que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el desarrollo local.
Desde este miércoles a las 10 se habilita el paso con control de fuerzas de seguridad. La medida podría revertirse de noche si persisten los riesgos.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.
El Presidente encabezó en Moreno el último acto de La Libertad Avanza antes de las elecciones. Rechazó “operaciones” contra su gobierno, defendió a su hermana y habló de un “empate técnico” con el peronismo.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.