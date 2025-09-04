Más de tres diagnósticos diarios de mieloma múltiple en Argentina

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico que se origina en las células plasmáticas, responsables de producir anticuerpos para defender al organismo de las infecciones. En esta enfermedad, dichas células se multiplican de manera anormal y desplazan a las sanas dentro de la médula ósea.

En la Argentina, se registran unos 1.300 nuevos casos por año, lo que representa un promedio de 3,5 diagnósticos diarios. La incidencia es mayor en personas de entre 50 y 70 años.

En el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple, que se conmemora cada 5 de septiembre, especialistas alertaron que la enfermedad suele no mostrar síntomas claros en sus etapas iniciales. Entre las señales que motivan la consulta se destacan: dolor óseo persistente, anemia, fatiga, altos niveles de calcio en sangre, insuficiencia renal e infecciones recurrentes.

“El diagnóstico temprano es fundamental. Ante síntomas como dolor óseo y anemia sin causa evidente, el médico debe considerar al mieloma múltiple y solicitar estudios específicos”, señaló la hematóloga Natalia Schutz, del Hospital Italiano.

El proceso diagnóstico incluye análisis de sangre y orina, estudios por imágenes para detectar lesiones óseas y, en algunos casos, punción de médula ósea.

Gracias a los avances terapéuticos, la sobrevida de los pacientes aumentó un 140% en los últimos 20 años. En 2022, se alcanzó una media de 72 meses, cuando antes el promedio era mucho menor. “Hoy contamos con herramientas que permiten llevar la enfermedad a niveles indetectables por periodos prolongados”, destacó el Dr. Ariel Corzo, jefe de consultorios externos del Hospital de Clínicas de la UBA.

En tanto, el Dr. Ariel Perelsztein, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de Johnson & Johnson Latinoamérica Sur, remarcó: “El futuro está en las terapias personalizadas e innovadoras, que ya pueden aplicarse desde los primeros estadios de la enfermedad”.

El consenso médico es claro: cuanto antes se diagnostique y trate el mieloma múltiple, mayores serán las posibilidades de prolongar la vida y mejorar la calidad de los pacientes.