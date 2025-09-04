Zuchovicki en el Santa Fe Business Forum: infraestructura y competitividad

El Santa Fe Business Forum, en su segunda edición, continuó este jueves con la cuarta jornada de actividades en Rosario. El evento, organizado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, busca consolidarse como un espacio estratégico para debatir sobre desarrollo productivo, acuerdos institucionales y proyección territorial.

En este marco, el economista Claudio Zuchovicki, referente del mercado de capitales y docente, brindó una conferencia en La Fluvial titulada “¿Arranca la micro argentina? ¿Es momento de invertir?”. Su exposición combinó diagnósticos, ejemplos concretos y propuestas para transformar el potencial argentino en desarrollo efectivo.

Zuchovicki remarcó que “el problema que tiene Argentina es la falta de infraestructura para ser eficiente” y sostuvo que, sin rutas ni logística, el país no logra capitalizar sus ventajas en energía, alimentos, servicios y conocimiento.

En este sentido, señaló a Santa Fe como ejemplo de articulación virtuosa entre el Estado y el sector privado. Citó la construcción del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, en el tramo Rosario–San Lorenzo, financiada bajo un esquema de participación público-privada. “El camionero que paga el peaje financia la obra. No la Nación, no la provincia, no la constructora. Es el mercado el que presta, con garantía real. Y eso funciona”, explicó.

Además, planteó que la relación entre el Estado y los privados debe basarse en eficiencia y reglas claras. “Muchas veces el Estado paga tarde y eso encarece los costos. No siempre es corrupción, sino falta de previsibilidad. Con acuerdos reales se puede mejorar”, dijo.

Finalmente, el economista destacó el conocimiento como recurso estratégico y la necesidad de construir confianza entre los actores. “La infraestructura no es solo cemento, es visión compartida y capacidad de ejecución. Eso es lo que Santa Fe está mostrando con hechos”, concluyó.

La participación cerró con la entrega de un presente por parte del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.