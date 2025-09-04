Evangelina Anderson, rumores de romance con un joven de 34 años

Evangelina Anderson vuelve a estar en el centro de la escena mediática. A poco tiempo de confirmar su separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de relación y tres hijos en común, trascendió que estaría iniciando una nueva etapa en su vida personal.

Según reveló Pepe Ochoa en el programa LAM, la modelo estaría manteniendo una relación casual con un joven de 34 años llamado Franco. “Me lo minimizó, me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”, explicó el periodista sobre la charla que mantuvo con Anderson.

En la misma línea, Laura Ubfal señaló que detrás de esta actitud renovada se encuentra el consejo de su amiga Pampita, quien la habría animado a abrirse a nuevas experiencias y a disfrutar de su soltería.

Aunque no hubo confirmación oficial por parte de Anderson, lo cierto es que la noticia generó gran repercusión, ya que se trata de la primera vez que se la vincula sentimentalmente desde su ruptura con el exfutbolista y actual DT.