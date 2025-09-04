Evangelina Anderson, rumores de romance con un joven de 34 años

Carrió reveló que tiene un novio de 95 años
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue vinculada a un hombre ocho años menor. Amigos cercanos aseguran que está disfrutando de su nueva etapa.Espectáculos04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Evangelina Anderson vuelve a estar en el centro de la escena mediática. A poco tiempo de confirmar su separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de relación y tres hijos en común, trascendió que estaría iniciando una nueva etapa en su vida personal.
Según reveló Pepe Ochoa en el programa LAM, la modelo estaría manteniendo una relación casual con un joven de 34 años llamado Franco. “Me lo minimizó, me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”, explicó el periodista sobre la charla que mantuvo con Anderson.
En la misma línea, Laura Ubfal señaló que detrás de esta actitud renovada se encuentra el consejo de su amiga Pampita, quien la habría animado a abrirse a nuevas experiencias y a disfrutar de su soltería.
Aunque no hubo confirmación oficial por parte de Anderson, lo cierto es que la noticia generó gran repercusión, ya que se trata de la primera vez que se la vincula sentimentalmente desde su ruptura con el exfutbolista y actual DT.
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
El capitán argentino asistió con su familia a la obra Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez, y generó una ovación inesperada en el Teatro Lola Membrives.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.
La actriz anunció la noticia con un reel en Instagram y sorprendió a sus seguidores. El padre del bebé es su exesposo, Sebastián Graviotto.
El actor respondió al pedido de disculpas de la conductora, luego de que sus dichos sobre la separación con Accardi generaran repercusión en redes y medios.
La esposa del actor contó que decidió trasladarlo a un hogar especializado, donde recibe atención permanente tras su diagnóstico de demencia frontotemporal.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.
El Presidente encabezó en Moreno el último acto de La Libertad Avanza antes de las elecciones. Rechazó “operaciones” contra su gobierno, defendió a su hermana y habló de un “empate técnico” con el peronismo.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.