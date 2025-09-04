Especialista alerta sobre riesgos de menores en Roblox

Roblox, una de las plataformas de juegos en línea más utilizadas por niños y adolescentes, vuelve a estar en el centro del debate por los riesgos que implica su uso sin supervisión adulta. Rodrigo Álvarez, tecnólogo y coordinador de la ONG Argentina Cibersegura, señaló que “la familia debe acompañar siempre a los menores”, ya que se trata de un entorno en el que también operan acosadores.



El especialista remarcó que si bien la aplicación tiene un gran potencial educativo —permite aprender a programar, diseñar juegos y crear comunidades—, cuenta con características que la vuelven peligrosa. Entre ellas, destacó la existencia de chats privados a los que la plataforma no puede acceder, lo que dificulta el control de las interacciones.

Álvarez advirtió que la mayoría de los usuarios en Argentina acceden a Roblox desde edades tempranas, incluso a partir de los cinco años, cuando reciben su primer teléfono. “El problema no es solo de la aplicación, sino también de los adultos que dejan que un chico juegue solo a las tres de la mañana”, subrayó.

Respecto a la prevención, recomendó no hablar con extraños, no compartir datos personales, activar los controles parentales y, sobre todo, generar una “mediación parental”. Esto implica acordar tiempos de juego y reforzar la confianza para que los niños puedan contar si atraviesan una situación de riesgo.

En relación al grooming, recordó que existe una ley en Argentina desde 2013 que tipifica como delito cualquier contacto de un adulto hacia un menor con fines sexuales a través de medios digitales. En caso de detectar una situación de acoso, aconsejó no borrar los chats ni hacerse pasar por el niño para continuar la conversación, ya que esas acciones complican la investigación.

Álvarez explicó que en Santa Fe las denuncias pueden realizarse online en la web del Ministerio Público de la Acusación (MPA), además de la línea 911 o las Comisarías de la Mujer. “Lo ideal es la vía digital para evitar la revictimización y luego presentarse cuando lo requiera la fiscalía”, precisó.

Según datos de la organización NCMEC, Roblox reportó 675 casos sospechosos de explotación sexual infantil en 2019, más de 2.200 en 2020 y más de 24.000 en 2024, lo que refleja la magnitud del problema a nivel internacional.