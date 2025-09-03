Detienen a “la reina de la reventa” en Villa Santa Rita

La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Santa Rita a una mujer de 35 años, conocida en redes sociales como “The Armenian Girl” y apodada “la reina de la reventa”. Está acusada de encabezar una organización dedicada a la comercialización ilegal de entradas para partidos de la Selección Argentina y recitales en estadios.



Durante el allanamiento se incautaron más de cinco millones de pesos, miles de dólares, computadoras, teléfonos celulares, un arma de fuego y documentación con nombres de clientes. También se hallaron dos carnets de Boca Juniors, que formarán parte de la investigación.



De acuerdo con las pesquisas, la mujer ofrecía tickets para encuentros como el Argentina–Venezuela por las Eliminatorias y para conciertos de artistas internacionales, con precios superiores a los oficiales. En redes sociales presumía la autenticidad de sus entradas y advertía a sus seguidores sobre la circulación de boletos falsos.



La causa quedó a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a partir de un requerimiento de la Fiscalía N° 8. Los investigadores intentan determinar si la imputada tenía vínculos con un gerente de una reconocida productora de espectáculos, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación.

Desde la Justicia confirmaron que habrá más allanamientos en los próximos días, con el objetivo de desarticular completamente la red y establecer el alcance de los posibles clientes y cómplices.