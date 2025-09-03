Detienen a “la reina de la reventa” en Villa Santa Rita

Amenaza de bomba obligó a evacuar el Hospital de Lincoln
El Hospital Municipal Rubén O. Miravalle fue evacuado tras una amenaza de bomba. Pacientes fueron derivados y se activaron protocolos de emergencia.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.Sociedad03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Santa Rita a una mujer de 35 años, conocida en redes sociales como “The Armenian Girl” y apodada “la reina de la reventa”. Está acusada de encabezar una organización dedicada a la comercialización ilegal de entradas para partidos de la Selección Argentina y recitales en estadios.
Durante el allanamiento se incautaron más de cinco millones de pesos, miles de dólares, computadoras, teléfonos celulares, un arma de fuego y documentación con nombres de clientes. También se hallaron dos carnets de Boca Juniors, que formarán parte de la investigación.
De acuerdo con las pesquisas, la mujer ofrecía tickets para encuentros como el Argentina–Venezuela por las Eliminatorias y para conciertos de artistas internacionales, con precios superiores a los oficiales. En redes sociales presumía la autenticidad de sus entradas y advertía a sus seguidores sobre la circulación de boletos falsos.
La causa quedó a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a partir de un requerimiento de la Fiscalía N° 8. Los investigadores intentan determinar si la imputada tenía vínculos con un gerente de una reconocida productora de espectáculos, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación.
Desde la Justicia confirmaron que habrá más allanamientos en los próximos días, con el objetivo de desarticular completamente la red y establecer el alcance de los posibles clientes y cómplices.
El organismo explicó que el nuevo esquema de compras busca garantizar mayor calidad, seguridad y transparencia en las cirugías de cataratas.
Un hombre de 40 años fue arrestado en Mar del Plata acusado de explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Las víctimas denunciaron agresiones, consumo forzado de drogas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas.
Una mujer de Lomas de Zamora descubrió que su hija usó su DNI para abrir una cuenta bancaria, pedir préstamos y endeudarla. La Justicia dictó una cautelar que frenó los cobros mientras avanza la investigación.
Cada niño que nace puede apadrinar un árbol, fortaleciendo la conciencia ambiental y dejando una huella en la ciudad.
El operativo en un local de Villa Crespo permitió secuestrar piezas valuadas en $335 millones. El dueño promocionaba la venta en redes sociales.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.