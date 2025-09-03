Detuvieron a un hombre por intento de robo en Venado

Detuvieron a un hombre por matar a un perro en Venado Tuerto
Un vecino disparó con una escopeta a un perro que ingresó a su predio. El animal murió y la Justicia ordenó la detención del agresor.
El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y Rivadavia. El sospechoso, de 42 años, fue trasladado a la Comisaría 2da y quedó a disposición de la Justicia.
En la noche del martes, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en una tentativa de hurto en pleno centro de la ciudad.
El episodio tuvo lugar en la intersección de Belgrano y Rivadavia, cuando un vecino alertó al 911 al observar a un hombre manipulando un automóvil estacionado en el lugar.
Minutos después, los efectivos policiales llegaron al sitio y procedieron a la aprehensión del sospechoso, un hombre de 42 años.
Según confirmaron fuentes policiales, el detenido fue trasladado a la Comisaría 2da. La Fiscalía en turno dispuso la formación de causa por tentativa de hurto agravado y ordenó que el imputado continúe bajo arresto hasta nueva disposición judicial.
