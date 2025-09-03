Amenaza de bomba obligó a evacuar el Hospital de Lincoln

PAMI negó sobreprecios y defendió compra de lentes intraoculares
El organismo explicó que el nuevo esquema de compras busca garantizar mayor calidad, seguridad y transparencia en las cirugías de cataratas.
El Hospital Municipal Rubén O. Miravalle fue evacuado tras una amenaza de bomba. Pacientes fueron derivados y se activaron protocolos de emergencia.Sociedad03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, confirmó este miércoles que el Hospital Municipal Rubén O. Miravalle debió ser evacuado a raíz de una amenaza de bomba.
“Esta mañana recibimos la desagradable noticia de una amenaza de bomba en el hospital. El hecho puso en vilo a todo el sistema de salud y activó de inmediato el protocolo de evacuación”, señaló el jefe comunal.
Los pacientes internados fueron trasladados a otros centros de salud de la zona, mientras que personal de Prevención Ciudadana, Defensa Civil y Bomberos trabajó en el lugar para garantizar la seguridad.
Serenal repudió lo ocurrido y calificó el hecho como “un acto cobarde ejercido desde el anonimato”. “Estas acciones desvían la atención de los profesionales y ponen en riesgo la vida de los pacientes. Ya hemos realizado la denuncia correspondiente ante la Justicia para rastrear el origen de la amenaza y dar con los responsables”, subrayó.
Finalmente, el intendente agradeció la respuesta de los equipos de emergencia y destacó la colaboración de las instituciones sanitarias locales que recibieron a los pacientes evacuados.
