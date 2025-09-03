Colapinto se pierde la primera práctica en Monza

Franco Colapinto no será parte de la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de Italia. Alpine confirmó que su lugar será ocupado por Paul Aron, piloto reserva de la escudería, en cumplimiento con la normativa de la Fórmula 1 que exige ceder sesiones a conductores debutantes.

El argentino llega a Monza tras un sólido desempeño en Países Bajos, donde avanzó del 16º al 11º puesto y quedó a menos de medio segundo de los puntos. Su actuación fue reconocida, aunque no ocultó su disconformidad con la estrategia del equipo y con maniobras de su compañero Pierre Gasly, que le hicieron perder tiempo en pista.

Será la primera vez que Aron, nacido en Estonia, maneje oficialmente el A525 en un Gran Premio, luego de experiencias previas con Sauber. Para Colapinto, la actividad comenzará recién en la FP2 del viernes, lo que significa menos tiempo de preparación en un circuito tan exigente como Monza.

En el caso de Alpine, ya habían cumplido con esta obligación reglamentaria en Japón, donde Ryo Hirakawa reemplazó a Jack Doohan en Suzuka. Ahora, el turno fue para el auto del argentino, mientras que restan dos prácticas más que deberán realizarse con el coche de Gasly.

El Gran Premio de Italia se correrá este domingo a las 10 (hora argentina), donde Colapinto intentará nuevamente sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.