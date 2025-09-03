Colapinto se pierde la primera práctica en Monza

Argentina recibe a Venezuela en la despedida oficial de Messi
Este jueves, la Selección jugará en el Monumental el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Será por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.Deportes03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Franco Colapinto no será parte de la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de Italia. Alpine confirmó que su lugar será ocupado por Paul Aron, piloto reserva de la escudería, en cumplimiento con la normativa de la Fórmula 1 que exige ceder sesiones a conductores debutantes.
El argentino llega a Monza tras un sólido desempeño en Países Bajos, donde avanzó del 16º al 11º puesto y quedó a menos de medio segundo de los puntos. Su actuación fue reconocida, aunque no ocultó su disconformidad con la estrategia del equipo y con maniobras de su compañero Pierre Gasly, que le hicieron perder tiempo en pista.
Será la primera vez que Aron, nacido en Estonia, maneje oficialmente el A525 en un Gran Premio, luego de experiencias previas con Sauber. Para Colapinto, la actividad comenzará recién en la FP2 del viernes, lo que significa menos tiempo de preparación en un circuito tan exigente como Monza.
En el caso de Alpine, ya habían cumplido con esta obligación reglamentaria en Japón, donde Ryo Hirakawa reemplazó a Jack Doohan en Suzuka. Ahora, el turno fue para el auto del argentino, mientras que restan dos prácticas más que deberán realizarse con el coche de Gasly.
El Gran Premio de Italia se correrá este domingo a las 10 (hora argentina), donde Colapinto intentará nuevamente sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
El piloto argentino finalizó al borde de los puntos y cuestionó la falta de trabajo en equipo en Alpine.
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.