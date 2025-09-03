Vandalizaron el termo solar del Prado Español

La Municipalidad informó que el termo solar instalado en el predio Prado Español fue vandalizado en las últimas horas. Según se precisó, la canilla del equipo resultó dañada, dejándolo fuera de servicio, mientras que también se registraron roturas en el candado de la caja de enchufes.

Desde el gobierno local recordaron que estos espacios son de uso comunitario y que cada hecho de este tipo impacta directamente en los vecinos que hacen uso de las instalaciones.

“Pedimos a la comunidad colaborar en el cuidado de los espacios públicos y utilizarlos con responsabilidad. Entre todos podemos mantener la ciudad en mejores condiciones”, señalaron desde la Municipalidad.

Los termo solares forman parte de la infraestructura que se instaló en distintos puntos recreativos para brindar comodidad a las familias y fomentar el uso de energías renovables.