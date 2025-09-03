Vandalizaron el termo solar del Prado Español

Cortes en caminos rurales en Villa Cañás
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.Villa Cañás03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad informó que el termo solar instalado en el predio Prado Español fue vandalizado en las últimas horas. Según se precisó, la canilla del equipo resultó dañada, dejándolo fuera de servicio, mientras que también se registraron roturas en el candado de la caja de enchufes.
Desde el gobierno local recordaron que estos espacios son de uso comunitario y que cada hecho de este tipo impacta directamente en los vecinos que hacen uso de las instalaciones.
“Pedimos a la comunidad colaborar en el cuidado de los espacios públicos y utilizarlos con responsabilidad. Entre todos podemos mantener la ciudad en mejores condiciones”, señalaron desde la Municipalidad.
Los termo solares forman parte de la infraestructura que se instaló en distintos puntos recreativos para brindar comodidad a las familias y fomentar el uso de energías renovables.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.