Cortes en caminos rurales en Villa Cañás

En las próximas horas se interrumpirá el tránsito en la zona de “Las Marías”, donde personal municipal llevará adelante trabajos de reparación tras las intensas lluvias de los últimos días.



Además, continúa cortado el camino límite con Teodelina, a la altura de Haras La Quebrada, debido a la caída de árboles.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, tener en cuenta que varias trazas están afectadas por el escurrimiento de agua y optar por vías alternativas hasta que finalicen los trabajos.