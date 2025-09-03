Cortes en caminos rurales en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.

Villa Cañás03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-09-03 at 9.37.37 AM

En las próximas horas se interrumpirá el tránsito en la zona de “Las Marías”, donde personal municipal llevará adelante trabajos de reparación tras las intensas lluvias de los últimos días.
WhatsApp Image 2025-09-03 at 9.37.36 AM

Además, continúa cortado el camino límite con Teodelina, a la altura de Haras La Quebrada, debido a la caída de árboles.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, tener en cuenta que varias trazas están afectadas por el escurrimiento de agua y optar por vías alternativas hasta que finalicen los trabajos.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias