Cortes en caminos rurales en Villa Cañás

Vandalizaron el termo solar del Prado Español
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.Villa Cañás03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En las próximas horas se interrumpirá el tránsito en la zona de “Las Marías”, donde personal municipal llevará adelante trabajos de reparación tras las intensas lluvias de los últimos días.
Además, continúa cortado el camino límite con Teodelina, a la altura de Haras La Quebrada, debido a la caída de árboles.
Desde el Municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, tener en cuenta que varias trazas están afectadas por el escurrimiento de agua y optar por vías alternativas hasta que finalicen los trabajos.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
