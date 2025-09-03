Messi sorprendió en el teatro junto a Nicolás Vázquez

Carrió reveló que tiene un novio de 95 años
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
El capitán argentino asistió con su familia a la obra Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez, y generó una ovación inesperada en el Teatro Lola Membrives.Espectáculos03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Teatro Lola Membrives vivió una noche especial este martes, cuando Lionel Messi apareció entre el público para presenciar Rocky, la exitosa obra encabezada por Nicolás Vázquez.
El capitán de la Selección argentina llegó acompañado por su familia: sus padres, Celia y Jorge, sus hermanos Matías y Rodrigo, y sus sobrinos. La visita se mantuvo en reserva hasta el final de la función. Fue en ese momento, al ponerse de pie en medio de los aplausos, que los espectadores y el elenco advirtieron que habían compartido sala con el máximo referente del fútbol mundial.
La reacción fue inmediata: una ovación cerrada recorrió la sala, en un reconocimiento espontáneo al ídolo argentino. Finalizada la función, Messi se dirigió al camarín de Nicolás Vázquez, donde ambos compartieron una charla privada.
El gesto ocurrió en la previa del próximo compromiso de la Selección, que este jueves enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Antes de volver a ponerse la camiseta albiceleste, Messi eligió vivir una velada cultural y acompañar a un amigo en un proyecto artístico que cosecha gran éxito en la cartelera porteña.
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.
La actriz anunció la noticia con un reel en Instagram y sorprendió a sus seguidores. El padre del bebé es su exesposo, Sebastián Graviotto.
El actor respondió al pedido de disculpas de la conductora, luego de que sus dichos sobre la separación con Accardi generaran repercusión en redes y medios.
La esposa del actor contó que decidió trasladarlo a un hogar especializado, donde recibe atención permanente tras su diagnóstico de demencia frontotemporal.
La pareja se mostró unida en Puerto Madero tras los rumores que la involucraban indirectamente en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.