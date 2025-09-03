Messi sorprendió en el teatro junto a Nicolás Vázquez

El Teatro Lola Membrives vivió una noche especial este martes, cuando Lionel Messi apareció entre el público para presenciar Rocky, la exitosa obra encabezada por Nicolás Vázquez.

El capitán de la Selección argentina llegó acompañado por su familia: sus padres, Celia y Jorge, sus hermanos Matías y Rodrigo, y sus sobrinos. La visita se mantuvo en reserva hasta el final de la función. Fue en ese momento, al ponerse de pie en medio de los aplausos, que los espectadores y el elenco advirtieron que habían compartido sala con el máximo referente del fútbol mundial.



La reacción fue inmediata: una ovación cerrada recorrió la sala, en un reconocimiento espontáneo al ídolo argentino. Finalizada la función, Messi se dirigió al camarín de Nicolás Vázquez, donde ambos compartieron una charla privada.



El gesto ocurrió en la previa del próximo compromiso de la Selección, que este jueves enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Antes de volver a ponerse la camiseta albiceleste, Messi eligió vivir una velada cultural y acompañar a un amigo en un proyecto artístico que cosecha gran éxito en la cartelera porteña.