Messi ya se entrena con la Selección en Ezeiza

La Selección argentina afronta la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con un condimento especial: será el último encuentro de Lionel Messi en el país por esta competencia.

El rosarino llegó este lunes a Buenos Aires acompañado por su familia y Rodrigo De Paul, tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami. Como es habitual, una multitud de hinchas lo recibió en Ezeiza, donde el capitán se tomó unos minutos para firmar autógrafos y saludar antes de trasladarse al predio de la AFA que lleva su nombre.

Durante la jornada se fueron sumando distintos convocados: Nicolás González, Valentín Carboni, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, entre otros. De esta manera, ya son 28 los futbolistas a disposición de Lionel Scaloni. El único ausente será Alexis Mac Allister, quien llegará esta noche desde Europa debido a un inconveniente en su vuelo.

El primer entrenamiento formal será este martes, con la mira puesta en el partido del jueves a las 20.30 en el Estadio Monumental frente a Venezuela. Scaloni deberá definir en las próximas prácticas quién reemplazará a Enzo Fernández, suspendido por acumulación de amarillas.

Tras el duelo con la Vinotinto, Argentina visitará a Ecuador en Guayaquil y luego continuará su preparación con amistosos en octubre y noviembre. Para Messi, la cita en el Monumental significará una despedida especial del público argentino en Eliminatorias.