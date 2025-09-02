Messi ya se entrena con la Selección en Ezeiza

Colapinto, crítico con Alpine tras quedar 11° en Zandvoort
El piloto argentino finalizó al borde de los puntos y cuestionó la falta de trabajo en equipo en Alpine.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.Deportes02 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Selección argentina afronta la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con un condimento especial: será el último encuentro de Lionel Messi en el país por esta competencia.
El rosarino llegó este lunes a Buenos Aires acompañado por su familia y Rodrigo De Paul, tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami. Como es habitual, una multitud de hinchas lo recibió en Ezeiza, donde el capitán se tomó unos minutos para firmar autógrafos y saludar antes de trasladarse al predio de la AFA que lleva su nombre.
Durante la jornada se fueron sumando distintos convocados: Nicolás González, Valentín Carboni, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, entre otros. De esta manera, ya son 28 los futbolistas a disposición de Lionel Scaloni. El único ausente será Alexis Mac Allister, quien llegará esta noche desde Europa debido a un inconveniente en su vuelo.
El primer entrenamiento formal será este martes, con la mira puesta en el partido del jueves a las 20.30 en el Estadio Monumental frente a Venezuela. Scaloni deberá definir en las próximas prácticas quién reemplazará a Enzo Fernández, suspendido por acumulación de amarillas.
Tras el duelo con la Vinotinto, Argentina visitará a Ecuador en Guayaquil y luego continuará su preparación con amistosos en octubre y noviembre. Para Messi, la cita en el Monumental significará una despedida especial del público argentino en Eliminatorias.
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.
El piloto argentino cerró la primera sesión de entrenamientos en Zandvoort con un tiempo de 1:12,276, a casi dos segundos del líder Lando Norris.
El Millonario avanzó a cuartos de la Copa Argentina tras vencer 4-3 por penales en Mendoza, con Franco Armani como figura.
El capitán de la Selección abrió la posibilidad de que el duelo ante Venezuela sea su último partido oficial en Argentina. Estos son los encuentros que le restarían hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El Presidente acusó una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de su hermana. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal y busca frenar la difusión del material.
El gobernador inauguró en Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que reúne a más de mil empresas, 250 compradores internacionales y delegaciones de 30 países.
El gobernador aseguró que las obras hídricas ejecutadas en los últimos meses evitaron un escenario catastrófico tras las lluvias extraordinarias del fin de semana.
El establecimiento educativo volvió a ser desalojado este lunes tras una llamada intimidatoria. La fiscalía investiga la reiteración de amenazas.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.