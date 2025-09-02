Detuvieron a un hombre por matar a un perro en Venado Tuerto

En la tarde de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detuvo a un hombre acusado de disparar contra un perro y provocarle la muerte.



El hecho ocurrió en calle Chile al 4000, cuando un vecino de 34 años denunció que, mientras paseaba a su mascota, esta ingresó al predio lindero. Según el testimonio, el propietario del lugar tomó una escopeta y efectuó un disparo que alcanzó al animal.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el agresor, quien reconoció el hecho y argumentó que el perro corría a sus animales. El hombre entregó voluntariamente el arma utilizada, una escopeta calibre 16, que fue secuestrada por personal de Policía Científica.

Un médico veterinario constató el deceso del animal, mientras que el imputado fue trasladado a sede policial. La Fiscalía dispuso su detención y la formación de causa por Tenencia Indebida de Arma de Fuego e Infracción a la Ley Sarmiento, normativa que protege a los animales de actos de maltrato o crueldad.