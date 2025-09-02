Detuvieron a un hombre por matar a un perro en Venado Tuerto

Venado Tuerto: detenido tras robar un celular con un punzón
Un hombre fue arrestado luego de asaltar a una joven con un elemento punzante y ser reconocido por la víctima en la propia Comisaría.
Un vecino disparó con una escopeta a un perro que ingresó a su predio. El animal murió y la Justicia ordenó la detención del agresor.Policiales 02 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En la tarde de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detuvo a un hombre acusado de disparar contra un perro y provocarle la muerte.
El hecho ocurrió en calle Chile al 4000, cuando un vecino de 34 años denunció que, mientras paseaba a su mascota, esta ingresó al predio lindero. Según el testimonio, el propietario del lugar tomó una escopeta y efectuó un disparo que alcanzó al animal.
Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el agresor, quien reconoció el hecho y argumentó que el perro corría a sus animales. El hombre entregó voluntariamente el arma utilizada, una escopeta calibre 16, que fue secuestrada por personal de Policía Científica.
Un médico veterinario constató el deceso del animal, mientras que el imputado fue trasladado a sede policial. La Fiscalía dispuso su detención y la formación de causa por Tenencia Indebida de Arma de Fuego e Infracción a la Ley Sarmiento, normativa que protege a los animales de actos de maltrato o crueldad.
Un hombre fue arrestado luego de asaltar a una joven con un elemento punzante y ser reconocido por la víctima en la propia Comisaría.
El hecho ocurrió este domingo por la noche. El joven intentó escapar y se resistió al procedimiento. La Fiscalía lo imputó por resistencia a la autoridad.
La Guardia Provincial interceptó una camioneta en Sauce Viejo y halló un revólver, un cuchillo y cerca de cinco millones de pesos. Los dos ocupantes quedaron detenidos.
La PDI realizó tres allanamientos en la localidad y secuestró elementos vinculados a hechos de escruche ocurridos a mediados de agosto. Tres adolescentes quedaron a disposición de la Justicia.
La PDI realizó dos operativos en la ciudad y secuestró cocaína, marihuana, dinero, vehículos y documentación vinculada al comercio de drogas. Intervino el fiscal Mauro Menéndez.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.
El Presidente acusó una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de su hermana. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal y busca frenar la difusión del material.
El gobernador inauguró en Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que reúne a más de mil empresas, 250 compradores internacionales y delegaciones de 30 países.
El gobernador aseguró que las obras hídricas ejecutadas en los últimos meses evitaron un escenario catastrófico tras las lluvias extraordinarias del fin de semana.
El establecimiento educativo volvió a ser desalojado este lunes tras una llamada intimidatoria. La fiscalía investiga la reiteración de amenazas.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.