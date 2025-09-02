Incendio vehicular en Ruta 94: trabajaron bomberos de Villa Cañás y Santa Isabel

Un automóvil se incendió en la noche del domingo sobre la Ruta 94, a la altura de la conocida curva “Casilla S”. El hecho ocurrió alrededor de las 21:12 y motivó la rápida intervención de los bomberos voluntarios.

Al arribar al lugar, el cuerpo de Bomberos de Santa Isabel ya se encontraba trabajando en la extinción del fuego. Minutos después se sumó la dotación de Villa Cañás, que se puso a disposición y colaboró en las tareas.

Una vez controlada la situación, se recabó información y ambas unidades regresaron a sus respectivos cuarteles sin novedades.

El hecho no dejó heridos, solo daños materiales en el vehículo.