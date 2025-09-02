Incendio vehicular en Ruta 94: trabajaron bomberos de Villa Cañás y Santa Isabel

Villa Cañás inicia entrega de semillas primavera-verano
La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.Villa Cañás02 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Un automóvil se incendió en la noche del domingo sobre la Ruta 94, a la altura de la conocida curva “Casilla S”. El hecho ocurrió alrededor de las 21:12 y motivó la rápida intervención de los bomberos voluntarios.
Al arribar al lugar, el cuerpo de Bomberos de Santa Isabel ya se encontraba trabajando en la extinción del fuego. Minutos después se sumó la dotación de Villa Cañás, que se puso a disposición y colaboró en las tareas.
Una vez controlada la situación, se recabó información y ambas unidades regresaron a sus respectivos cuarteles sin novedades.
El hecho no dejó heridos, solo daños materiales en el vehículo.
La Municipalidad distribuirá kits gratuitos de semillas a partir de mañana, en el marco del programa Huerta en Casa.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
En los 161 años de la Policía de Santa Fe, el intendente de Villa Cañás y el secretario Santa Cruz reconocieron la labor de los efectivos de la Comisaría 6ta.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.