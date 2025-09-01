Pullaro: “La obra pública salvó a Santa Fe de la inundación”

Pullaro abrió el Business Forum: “Santa Fe, faro exportador”
Santa Fe01 de septiembre de 2025
La provincia de Santa Fe atravesó un temporal con registros inéditos de lluvia durante el fin de semana. En pocas horas, gran parte del centro y sur superaron los 150 milímetros —el doble del promedio habitual de agosto— y en algunos puntos se alcanzaron los 300. Pese a los anegamientos, no se registraron inundaciones masivas.
El gobernador Maximiliano Pullaro atribuyó esta resistencia a las obras hídricas realizadas en los últimos meses. “La obra pública salvó de la inundación a la provincia de Santa Fe”, señaló tras encabezar en Rosario la reunión del Comité Operativo Provincial.
Desde enero, el Gobierno Provincial ejecutó un plan de limpieza de más de 2.000 kilómetros de canales y concretó trabajos en desagües de unas 100 localidades consideradas de riesgo. Estas intervenciones, junto con la información de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, permitieron aplicar planes de emergencia en tiempo real.
Una de las localidades más afectadas fue María Teresa, donde parte del casco urbano quedó bajo agua el domingo debido a los escurrimientos de campos vecinos. Allí, la culminación del “Canal Norte” resultó decisiva para evacuar las aguas. “Si no hubiera estado terminado, los daños serían mucho mayores”, explicó Pullaro.
El temporal impactó también en las cuencas del Carcarañá, Saladillo, Las Encadenadas y La Picasa. El gobernador destacó que obras recientes, como la cascada del Saladillo en Rosario, evitaron desbordes y anegamientos en zonas clave.
En el departamento General López, se realizaron trabajos en localidades como Carreras, Cañada del Ucle, Melincué, Carmen, Villa Cañás y Venado Tuerto, además de intervenciones en Berabevú, Bombal, Arequito y Chabás.
Finalmente, Pullaro subrayó que la provincia avanza con un paquete de obras estratégicas de defensa y drenaje en distintas localidades, entre ellas San Javier, Villa Minetti, Melincué, Fighiera, Arroyo Seco y Rosario.
