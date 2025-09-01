Milei denunció una operación ilegal por audios de Karina

El presidente Javier Milei denunció este lunes la existencia de una “operación de inteligencia ilegal” vinculada a la filtración de audios grabados a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario respaldó así la presentación judicial que realizó el Gobierno ante la Justicia Federal.

Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la denuncia sostiene que se trató de una maniobra con el objetivo de “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. De acuerdo a la versión oficial, en la Casa Rosada se registraron conversaciones privadas de Karina Milei y de otros funcionarios, que luego habrían sido manipuladas y difundidas.

La presentación del Ejecutivo se conoció pocas horas después de que un juez federal dictara una medida cautelar ordenando el “cese inmediato” de la difusión del material en medios de comunicación y plataformas digitales.

De esta forma, el oficialismo avanza en dos frentes: por un lado, busca detener la viralización de los audios y, por otro, impulsa una investigación judicial para identificar a los responsables de la grabación y la filtración.