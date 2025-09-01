Milei denunció una operación ilegal por audios de Karina

La Justicia prohíbe difundir audios atribuidos a Karina Milei
Un juez dictó una cautelar que impide la publicación del material grabado en Casa Rosada. El Gobierno celebró la decisión y denunció una “violación a la privacidad institucional”.
El Presidente acusó una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de su hermana. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal y busca frenar la difusión del material.Política 01 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei denunció este lunes la existencia de una “operación de inteligencia ilegal” vinculada a la filtración de audios grabados a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario respaldó así la presentación judicial que realizó el Gobierno ante la Justicia Federal.
Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la denuncia sostiene que se trató de una maniobra con el objetivo de “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. De acuerdo a la versión oficial, en la Casa Rosada se registraron conversaciones privadas de Karina Milei y de otros funcionarios, que luego habrían sido manipuladas y difundidas.
La presentación del Ejecutivo se conoció pocas horas después de que un juez federal dictara una medida cautelar ordenando el “cese inmediato” de la difusión del material en medios de comunicación y plataformas digitales.
De esta forma, el oficialismo avanza en dos frentes: por un lado, busca detener la viralización de los audios y, por otro, impulsa una investigación judicial para identificar a los responsables de la grabación y la filtración.
Un juez dictó una cautelar que impide la publicación del material grabado en Casa Rosada. El Gobierno celebró la decisión y denunció una “violación a la privacidad institucional”.
El gobernador bonaerense cuestionó la política económica nacional y utilizó una metáfora atribuida al propio Presidente para describir la crisis que atraviesan los comercios y familias.
El expresidente y titular del PRO dispuso la salida de Arabia y Pablo Walter por inasistencias a reuniones del Consejo partidario. La decisión será comunicada al Tribunal de Disciplina y a la Justicia Electoral.
El gobernador bonaerense endureció sus críticas contra el Presidente en medio del escándalo por los audios que involucran a funcionarios nacionales.
El candidato a diputado nacional Diego Santilli confió en que La Libertad Avanza ganará en septiembre en Buenos Aires y que Milei consolidará su poder en octubre.
El vocero presidencial advirtió que, si son auténticos, sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Denunció una operación política para desestabilizar al Gobierno en plena campaña.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.