Villa Cañás reabrió la Ruta 7S tras el temporal

La Municipalidad de Villa Cañás informó que quedó restablecido el tránsito en la Ruta Provincial 7S, a la altura de Estancia de Díaz, luego de intensas tareas de limpieza realizadas por personal municipal y vecinos para retirar árboles y ramas caídas tras el fuerte temporal del fin de semana.

El fenómeno meteorológico provocó caída de árboles, anegamientos y serias complicaciones en la red vial, especialmente en los caminos rurales, que aún presentan condiciones adversas.



Desde el municipio pidieron a los automovilistas circular con suma precaución, ya que en algunos sectores todavía se observan ramas próximas a la calzada. Además, recomendaron evitar el uso de caminos rurales para prevenir accidentes y mayores deterioros en las trazas.

Las autoridades agradecieron la colaboración de los vecinos en las tareas de limpieza y recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras se normaliza la situación.