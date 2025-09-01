Villa Cañás reabrió la Ruta 7S tras el temporal

Villa Cañás prepara una muestra de arte sobre futurismo
Villa Cañás01 de septiembre de 2025
La Municipalidad de Villa Cañás informó que quedó restablecido el tránsito en la Ruta Provincial 7S, a la altura de Estancia de Díaz, luego de intensas tareas de limpieza realizadas por personal municipal y vecinos para retirar árboles y ramas caídas tras el fuerte temporal del fin de semana.
El fenómeno meteorológico provocó caída de árboles, anegamientos y serias complicaciones en la red vial, especialmente en los caminos rurales, que aún presentan condiciones adversas.
Desde el municipio pidieron a los automovilistas circular con suma precaución, ya que en algunos sectores todavía se observan ramas próximas a la calzada. Además, recomendaron evitar el uso de caminos rurales para prevenir accidentes y mayores deterioros en las trazas.
Las autoridades agradecieron la colaboración de los vecinos en las tareas de limpieza y recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras se normaliza la situación.
