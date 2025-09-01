Villa Cañás reabrió la Ruta 7S tras el temporal

El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.

Villa Cañás01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
ruta_7s_villa_canas

La Municipalidad de Villa Cañás informó que quedó restablecido el tránsito en la Ruta Provincial 7S, a la altura de Estancia de Díaz, luego de intensas tareas de limpieza realizadas por personal municipal y vecinos para retirar árboles y ramas caídas tras el fuerte temporal del fin de semana.
El fenómeno meteorológico provocó caída de árboles, anegamientos y serias complicaciones en la red vial, especialmente en los caminos rurales, que aún presentan condiciones adversas.

Desde el municipio pidieron a los automovilistas circular con suma precaución, ya que en algunos sectores todavía se observan ramas próximas a la calzada. Además, recomendaron evitar el uso de caminos rurales para prevenir accidentes y mayores deterioros en las trazas.

Las autoridades agradecieron la colaboración de los vecinos en las tareas de limpieza y recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras se normaliza la situación.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias