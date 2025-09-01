Venado Tuerto: un joven fue detenido tras evadir control policial

Detenidos con armas y dinero en la autopista Rosario-Santa Fe
La Guardia Provincial interceptó una camioneta en Sauce Viejo y halló un revólver, un cuchillo y cerca de cinco millones de pesos. Los dos ocupantes quedaron detenidos.
El hecho ocurrió este domingo por la noche. El joven intentó escapar y se resistió al procedimiento. La Fiscalía lo imputó por resistencia a la autoridad.Policiales 01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En la noche de este domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detectaron a un joven que circulaba por la vía pública en actitud sospechosa. Al intentar identificarlo, el muchacho emprendió la huida, lo que derivó en una persecución por varias cuadras.
Los agentes lograron alcanzarlo y, aunque el individuo se resistió con violencia al procedimiento, finalmente fue reducido y trasladado a la sede policial.
Tras el arresto, la Fiscalía en turno dispuso la formación de causa en su contra por el delito de resistencia a la autoridad. El joven permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras se esperan nuevas medidas en el marco de la investigación.
El operativo forma parte de los patrullajes y controles preventivos que la Policía realiza en distintos barrios de Venado Tuerto, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.
La PDI realizó tres allanamientos en la localidad y secuestró elementos vinculados a hechos de escruche ocurridos a mediados de agosto. Tres adolescentes quedaron a disposición de la Justicia.
La PDI realizó dos operativos en la ciudad y secuestró cocaína, marihuana, dinero, vehículos y documentación vinculada al comercio de drogas. Intervino el fiscal Mauro Menéndez.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.
La víctima, de 63 años, fue encontrada con múltiples golpes y un cordón en el cuello en la Plaza Juan Pablo II. Permanece internada mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Un hombre fue aprehendido luego de efectuar disparos frente a una vivienda en Santa Isabel. La Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.