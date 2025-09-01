Venado Tuerto: un joven fue detenido tras evadir control policial

En la noche de este domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detectaron a un joven que circulaba por la vía pública en actitud sospechosa. Al intentar identificarlo, el muchacho emprendió la huida, lo que derivó en una persecución por varias cuadras.

Los agentes lograron alcanzarlo y, aunque el individuo se resistió con violencia al procedimiento, finalmente fue reducido y trasladado a la sede policial.

Tras el arresto, la Fiscalía en turno dispuso la formación de causa en su contra por el delito de resistencia a la autoridad. El joven permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras se esperan nuevas medidas en el marco de la investigación.

El operativo forma parte de los patrullajes y controles preventivos que la Policía realiza en distintos barrios de Venado Tuerto, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.