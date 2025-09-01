Fuertes lluvias causan cortes de rutas en el sur santafesino

Las intensas lluvias que azotan al sur de la provincia de Santa Fe desde el sábado provocaron cortes totales y parciales en distintas rutas nacionales y provinciales, complicando la circulación y el acceso a varias localidades.

De acuerdo al último reporte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, actualizado a las 17 horas del domingo, el panorama es el siguiente:

Ruta Nacional 33: corte total entre Zavalla y Casilda. El tránsito hacia el sur se desvía por la RN A012 y hacia el norte por la RP 26s.

Ruta Nacional 9 (vieja): corte total entre Armstrong y Carcarañá, con desvíos hacia la Autopista Rosario–Córdoba.

Ruta Nacional 11: corte en la intersección con la RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen.

Ruta Provincial 14: circulación con precaución a la altura de María Teresa.

Ruta Nacional 8: tránsito reducido en la curva Pastorino, en Venado Tuerto.

Las precipitaciones más intensas se concentraron en el sur provincial, donde en pocas horas se acumularon hasta 290 milímetros. Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa fueron las localidades más comprometidas, con calles anegadas y viviendas con ingreso de agua.

El subsecretario de Protección Civil, Daniel Basile, informó que se habían desplegado medidas preventivas basadas en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y del Sistema de Alerta Temprana. “Se advirtió a la población y se prepararon equipos con generadores, motosierras y refuerzos de limpieza en zonas críticas para favorecer el escurrimiento del agua”, señaló.

El operativo provincial incluye personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y ministerios de Gobierno, Igualdad y Desarrollo Humano, en coordinación con municipios y comunas. El monitoreo se concentra en las áreas rurales, ya que la acumulación de agua allí impacta directamente en las zonas urbanas.

Las autoridades recomendaron evitar circular por rutas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales hasta que mejoren las condiciones climáticas y baje el nivel de las aguas.