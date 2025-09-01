Francos relativizó la derrota de LLA en Corrientes

Francos defendió a Lule Menem y habló de “campaña de desprestigio”
El jefe de Gabinete aseguró que las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad buscan influir en el electorado y descartó medidas contra Eduardo “Lule” Menem.
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo no tenía expectativas en esa elección y anticipó un mejor desempeño en octubre.País01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, donde el espacio oficialista quedó en cuarto lugar en las elecciones provinciales. “Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.
Francos explicó que antes de los comicios existieron conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés para un posible acuerdo, pero no prosperaron. “Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo”, detalló.
De acuerdo con lo que trascendió, el oficialismo nacional buscaba incorporar un candidato propio dentro de la lista de Valdés, que finalmente se alineó con los gobernadores de Provincias Unidas.
“Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí. Distinto va a ser a nivel nacional”, subrayó Francos, confiado en que en las elecciones generales del 26 de octubre “el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior”.
En el mismo reportaje, el funcionario apuntó contra el oficialismo bonaerense al denunciar que “el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se cree dueño de la provincia”, y cuestionó los episodios de violencia ocurridos en Lomas de Zamora durante actos de campaña.
El gobernador Gustavo Valdés logró una victoria por más de 30 puntos. La Libertad Avanza quedó cuarta y el peronismo se sostuvo en el segundo lugar con “Tincho” Ascúa.
El diputado compartió la imagen en Instagram, a tres años del atentado contra su madre, e instó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista”.
En la Casa Rosada aseguran que el ex titular de ANDIS no tiene pruebas y relativizan sus dichos. Milei presiona para llevarlo a la Justicia, mientras sectores oficialistas piden cautela.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
