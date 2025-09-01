Francos relativizó la derrota de LLA en Corrientes

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, donde el espacio oficialista quedó en cuarto lugar en las elecciones provinciales. “Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Francos explicó que antes de los comicios existieron conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés para un posible acuerdo, pero no prosperaron. “Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo”, detalló.

De acuerdo con lo que trascendió, el oficialismo nacional buscaba incorporar un candidato propio dentro de la lista de Valdés, que finalmente se alineó con los gobernadores de Provincias Unidas.

“Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí. Distinto va a ser a nivel nacional”, subrayó Francos, confiado en que en las elecciones generales del 26 de octubre “el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior”.

En el mismo reportaje, el funcionario apuntó contra el oficialismo bonaerense al denunciar que “el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se cree dueño de la provincia”, y cuestionó los episodios de violencia ocurridos en Lomas de Zamora durante actos de campaña.