Campaña solidaria para ayudar a los vecinos de María Teresa afectados por las inundaciones

Día del Árbol: plantaron especies en La Tandilera
Alumnos, docentes, vecinos y la diputada Sofía Galnares participaron de una jornada educativa y ambiental en Chovet y Elortondo.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.Regionales01 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
Tras las intensas lluvias que dejaron graves consecuencias en la localidad de María Teresa, distintas acciones solidarias comenzaron a multiplicarse en la región. Una de ellas es la impulsada por Martín Monje, quien junto a su familia abrió las puertas de su hogar para recibir donaciones y coordinar la distribución hacia los sectores más afectados.
“Nosotros tenemos una casa vacía y decidimos ponerla a disposición para esta campaña. Al principio juntamos algo de plata y enseguida la gente empezó a colaborar con colchones, ropa, alimentos, lavandina y cloro”, relató Monje en diálogo con nuestro medio.
Las donaciones comenzaron a recibirse desde la tarde del domingo y se organizaron entregas inmediatas a las familias más afectadas. “Ayer estuvimos repartiendo hasta tarde, y hoy seguimos con la misma dinámica. Mucha gente de Venado Tuerto y María Teresa se está acercando para ayudar”, explicó.
Si bien en un primer momento la necesidad se centraba en agua potable y lavandina, con el correr de las horas se amplió la demanda a colchones, alimentos y ropa de abrigo, dado que muchas pertenencias de los vecinos resultaron inutilizadas por el agua.
Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a la casa de Monje, ubicada en calle 46 Nº 67, barrio Pardo, en Venado Tuerto. “Lo que sea que puedan aportar será de bendición. Siempre decimos que cuando uno da, recibe el doble. Gracias a todos los que ya se sumaron”, expresó.
Alumnos, docentes, vecinos y la diputada Sofía Galnares participaron de una jornada educativa y ambiental en Chovet y Elortondo.
La ciudad registró ráfagas de hasta 70 km/h y más de 170 mm de agua en pocas horas. Gracias al escurrimiento de los canales no se registraron daños mayores.
Más de 165 milímetros de lluvia en pocas horas generaron calles inundadas y complicaciones en viviendas de distintos barrios, especialmente en el Santa Fe.
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.
Se completaron 850 metros lineales de cordón cuneta y comenzaron las tareas de estabilizado de calles en distintos puntos de la localidad.
Integrantes del área de Desarrollo Social participaron en Rosario de una jornada del programa provincial ConVive para fortalecer el trabajo territorial en inclusión.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.