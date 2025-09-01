Campaña solidaria para ayudar a los vecinos de María Teresa afectados por las inundaciones

Tras las intensas lluvias que dejaron graves consecuencias en la localidad de María Teresa, distintas acciones solidarias comenzaron a multiplicarse en la región. Una de ellas es la impulsada por Martín Monje, quien junto a su familia abrió las puertas de su hogar para recibir donaciones y coordinar la distribución hacia los sectores más afectados.

“Nosotros tenemos una casa vacía y decidimos ponerla a disposición para esta campaña. Al principio juntamos algo de plata y enseguida la gente empezó a colaborar con colchones, ropa, alimentos, lavandina y cloro”, relató Monje en diálogo con nuestro medio.

Las donaciones comenzaron a recibirse desde la tarde del domingo y se organizaron entregas inmediatas a las familias más afectadas. “Ayer estuvimos repartiendo hasta tarde, y hoy seguimos con la misma dinámica. Mucha gente de Venado Tuerto y María Teresa se está acercando para ayudar”, explicó.

Si bien en un primer momento la necesidad se centraba en agua potable y lavandina, con el correr de las horas se amplió la demanda a colchones, alimentos y ropa de abrigo, dado que muchas pertenencias de los vecinos resultaron inutilizadas por el agua.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a la casa de Monje, ubicada en calle 46 Nº 67, barrio Pardo, en Venado Tuerto. “Lo que sea que puedan aportar será de bendición. Siempre decimos que cuando uno da, recibe el doble. Gracias a todos los que ya se sumaron”, expresó.