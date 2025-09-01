Francos defendió a Lule Menem y habló de “campaña de desprestigio”

Francos relativizó la derrota de LLA en Corrientes
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo no tenía expectativas en esa elección y anticipó un mejor desempeño en octubre.
El jefe de Gabinete aseguró que las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad buscan influir en el electorado y descartó medidas contra Eduardo “Lule” Menem.País01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este lunes a las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las calificó como parte de una “campaña de desprestigio” contra el gobierno.
En declaraciones radiales, el funcionario defendió la decisión de no apartar a Eduardo “Lule” Menem, mencionado en grabaciones difundidas la semana pasada, y aclaró que separar del cargo a Diego Spagnuolo fue una medida distinta, porque en su caso existían audios públicos y sin descargo posterior.
“Tomar una decisión con Lule Menem es señalarlo como si hubiera tenido algo que ver con hechos de corrupción, y no está en las miras del gobierno”, sostuvo Francos.
Sobre el impacto político, el jefe de ministros aseguró que las sospechas “no han tenido un impacto en la opinión pública en el sentido de las elecciones” y que de cara a los comicios del 26 de octubre “el oficialismo se sigue viendo muy bien”.
Francos remarcó que “la Justicia está investigando el tema” y pidió que quienes tengan pruebas “las presenten en el ámbito judicial”. También cuestionó la oportunidad de la difusión de las grabaciones, un día antes de la sesión por la ley de emergencia en Discapacidad, lo que consideró una “operación política”.
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo no tenía expectativas en esa elección y anticipó un mejor desempeño en octubre.
El gobernador Gustavo Valdés logró una victoria por más de 30 puntos. La Libertad Avanza quedó cuarta y el peronismo se sostuvo en el segundo lugar con “Tincho” Ascúa.
El diputado compartió la imagen en Instagram, a tres años del atentado contra su madre, e instó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista”.
En la Casa Rosada aseguran que el ex titular de ANDIS no tiene pruebas y relativizan sus dichos. Milei presiona para llevarlo a la Justicia, mientras sectores oficialistas piden cautela.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.