Francos defendió a Lule Menem y habló de “campaña de desprestigio”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este lunes a las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las calificó como parte de una “campaña de desprestigio” contra el gobierno.

En declaraciones radiales, el funcionario defendió la decisión de no apartar a Eduardo “Lule” Menem, mencionado en grabaciones difundidas la semana pasada, y aclaró que separar del cargo a Diego Spagnuolo fue una medida distinta, porque en su caso existían audios públicos y sin descargo posterior.

“Tomar una decisión con Lule Menem es señalarlo como si hubiera tenido algo que ver con hechos de corrupción, y no está en las miras del gobierno”, sostuvo Francos.

Sobre el impacto político, el jefe de ministros aseguró que las sospechas “no han tenido un impacto en la opinión pública en el sentido de las elecciones” y que de cara a los comicios del 26 de octubre “el oficialismo se sigue viendo muy bien”.

Francos remarcó que “la Justicia está investigando el tema” y pidió que quienes tengan pruebas “las presenten en el ámbito judicial”. También cuestionó la oportunidad de la difusión de las grabaciones, un día antes de la sesión por la ley de emergencia en Discapacidad, lo que consideró una “operación política”.