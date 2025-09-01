Villa Cañás: habilitaron la Ruta 7S tras el temporal

La Municipalidad de Villa Cañás comunicó que quedó habilitada la circulación sobre la Ruta 7S, a la altura de Estancia de Díaz, luego de intensas tareas de limpieza realizadas tras el fuerte temporal que afectó la zona durante el fin de semana.

Personal municipal y vecinos trabajaron de manera conjunta para remover árboles y ramas caídas que habían bloqueado la vía. El fenómeno meteorológico también provocó anegamientos y complicaciones en caminos rurales, que todavía presentan condiciones adversas.

Desde el municipio recomendaron transitar con suma precaución sobre la Ruta 7S, ya que aún persisten ramas cerca de la calzada. Asimismo, solicitaron evitar el tránsito por caminos rurales para preservar las trazas y prevenir accidentes o deterioros mayores.

Las autoridades locales agradecieron la colaboración de la comunidad y recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales. Mientras tanto, continúan las tareas de asistencia y mantenimiento en distintos sectores del distrito.