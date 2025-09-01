Villa Cañás: habilitaron la Ruta 7S tras el temporal

Villa Cañás prepara una muestra de arte sobre futurismo
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.Villa Cañás01 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La Municipalidad de Villa Cañás comunicó que quedó habilitada la circulación sobre la Ruta 7S, a la altura de Estancia de Díaz, luego de intensas tareas de limpieza realizadas tras el fuerte temporal que afectó la zona durante el fin de semana.
Personal municipal y vecinos trabajaron de manera conjunta para remover árboles y ramas caídas que habían bloqueado la vía. El fenómeno meteorológico también provocó anegamientos y complicaciones en caminos rurales, que todavía presentan condiciones adversas.
Desde el municipio recomendaron transitar con suma precaución sobre la Ruta 7S, ya que aún persisten ramas cerca de la calzada. Asimismo, solicitaron evitar el tránsito por caminos rurales para preservar las trazas y prevenir accidentes o deterioros mayores.
Las autoridades locales agradecieron la colaboración de la comunidad y recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales. Mientras tanto, continúan las tareas de asistencia y mantenimiento en distintos sectores del distrito.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.
El municipio habilitó la circulación a la altura de Estancia de Díaz, aunque recomendó transitar con precaución y evitar los caminos rurales afectados por el agua.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
En los 161 años de la Policía de Santa Fe, el intendente de Villa Cañás y el secretario Santa Cruz reconocieron la labor de los efectivos de la Comisaría 6ta.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.