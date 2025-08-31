Cortes y desvíos en rutas nacionales por anegamientos en Santa Fe

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas generaron anegamientos en distintos tramos de rutas nacionales y provinciales de la provincia de Santa Fe, lo que llevó a las autoridades a disponer cortes preventivos y desvíos para garantizar la seguridad vial.

Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 33 permanece cerrada al tránsito entre Casilda, Pujato y el empalme con la RN A012. En ese sector, los vehículos que circulan desde Casilda hacia Rosario deben desviarse por la Ruta Provincial 26 hacia la Autopista Rosario–Córdoba (RN 9). En sentido contrario, desde Zavalla hacia Casilda, el tránsito es redireccionado por la RN A012 y luego por la RP 26 en Carcarañá para retomar la RN 33.

El último reporte oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), actualizado a las 19 horas, detalla además la siguiente situación en la red vial:

Ruta Nacional 34: corte total entre San Genaro y Totoras. Los desvíos se realizan hacia el norte por la RP 91 y hacia el sur por la RP 65.

Ruta Nacional 9 (vieja): corte total entre Armstrong y Carcarañá, con desvíos a la Autopista Rosario–Córdoba.

Ruta Nacional 11: corte en la intersección con la RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen.

Ruta Provincial 14: tránsito con precaución en la zona de María Teresa.

Ruta Nacional 8: circulación con precaución en la curva Pastorino, en Venado Tuerto.

Ruta Provincial 15: corte total en la intersección con la Autopista Rosario–Córdoba en dirección a Cruz Alta (Córdoba).

Ruta Provincial 92: corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba).

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar viajes innecesarios, consultar el estado de rutas antes de salir y respetar las indicaciones de personal de tránsito y seguridad vial.