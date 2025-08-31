Fuerte temporal dejó graves anegamientos en Venado Tuerto

Tormentas y fuertes ráfagas afectaron a Venado Tuerto
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.
Más de 165 milímetros de lluvia en pocas horas generaron calles inundadas y complicaciones en viviendas de distintos barrios, especialmente en el Santa Fe.
Un intenso temporal de lluvia afectó a la ciudad de Venado Tuerto durante las últimas horas, dejando más de 165 milímetros acumulados en pocas horas.
El barrio Santa Fe fue uno de los más perjudicados: en algunas viviendas el agua ingresó superando los 40 centímetros, provocando serios inconvenientes a las familias que allí residen.
Las intensas precipitaciones también dejaron numerosas calles anegadas en distintos sectores de la ciudad, complicando la circulación vehicular y peatonal.
Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia trabajan en diferentes puntos para asistir a los vecinos afectados y colaborar en el drenaje de las zonas más críticas.
Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, la población debe comunicarse al número 103, línea habilitada para canalizar los pedidos de ayuda.
