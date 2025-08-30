Macri removió a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO

Mauricio Macri, en su rol de presidente del PRO, firmó este sábado una resolución que remueve de sus cargos a Damián Arabia, actual vicepresidente del partido, y al dirigente Pablo Walter.

El motivo señalado en el documento oficial es la “inasistencia reiterada a las reuniones del Consejo”, lo que implica un incumplimiento a lo establecido en la Carta Orgánica Nacional del PRO.

La resolución encomienda al Secretario General, Facundo Pérez Carletti, notificar a los dirigentes sobre su desplazamiento y organizar su reemplazo en los cargos. Asimismo, instruye a girar los antecedentes al Tribunal de Disciplina partidario y a informar la decisión al Consejo Directivo en la próxima reunión.

En el plano administrativo, el texto también ordena al Apoderado Partidario elevar la notificación al Juzgado Federal con Competencia Electoral, como parte de los procedimientos legales que deben cumplirse en este tipo de casos.

Arabia, actual diputado nacional por el PRO, había sido designado en la vicepresidencia partidaria durante la gestión de Macri como titular del espacio, cargo que ahora queda vacante hasta que se oficialicen las nuevas designaciones.