Macri removió a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO

Kicillof acusó a Milei de “estafa electoral” y “payaso”
El gobernador bonaerense endureció sus críticas contra el Presidente en medio del escándalo por los audios que involucran a funcionarios nacionales.
El expresidente y titular del PRO dispuso la salida de Arabia y Pablo Walter por inasistencias a reuniones del Consejo partidario. La decisión será comunicada al Tribunal de Disciplina y a la Justicia Electoral.Política 30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Mauricio Macri, en su rol de presidente del PRO, firmó este sábado una resolución que remueve de sus cargos a Damián Arabia, actual vicepresidente del partido, y al dirigente Pablo Walter.
El motivo señalado en el documento oficial es la “inasistencia reiterada a las reuniones del Consejo”, lo que implica un incumplimiento a lo establecido en la Carta Orgánica Nacional del PRO.
La resolución encomienda al Secretario General, Facundo Pérez Carletti, notificar a los dirigentes sobre su desplazamiento y organizar su reemplazo en los cargos. Asimismo, instruye a girar los antecedentes al Tribunal de Disciplina partidario y a informar la decisión al Consejo Directivo en la próxima reunión.
En el plano administrativo, el texto también ordena al Apoderado Partidario elevar la notificación al Juzgado Federal con Competencia Electoral, como parte de los procedimientos legales que deben cumplirse en este tipo de casos.
Arabia, actual diputado nacional por el PRO, había sido designado en la vicepresidencia partidaria durante la gestión de Macri como titular del espacio, cargo que ahora queda vacante hasta que se oficialicen las nuevas designaciones.
El candidato a diputado nacional Diego Santilli confió en que La Libertad Avanza ganará en septiembre en Buenos Aires y que Milei consolidará su poder en octubre.
El vocero presidencial advirtió que, si son auténticos, sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Denunció una operación política para desestabilizar al Gobierno en plena campaña.
Mensajes del interventor Marcelo Petroni los muestran coordinando con la familia Menem y arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
El mandatario habló sobre los episodios de violencia y denunció "burdas operaciones difamadoras" de la oposición.
El vocero presidencial informó que hay dos personas arrestadas tras la agresión en Lomas de Zamora. Aseguró que el Presidente está en buen estado y continúa con su agenda oficial.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.