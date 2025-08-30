Rufino: nueve detenidos en allanamientos por narcotráfico

Detenidos con armas y dinero en la autopista Rosario-Santa Fe
La Guardia Provincial interceptó una camioneta en Sauce Viejo y halló un revólver, un cuchillo y cerca de cinco millones de pesos. Los dos ocupantes quedaron detenidos.
La PDI realizó dos operativos en la ciudad y secuestró cocaína, marihuana, dinero, vehículos y documentación vinculada al comercio de drogas. Intervino el fiscal Mauro Menéndez.Policiales 30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Policía de Investigaciones (PDI) Región III, a través de la División Microtráfico y el Distrito Operativo Rufino, concretó ayer viernes 29 de agosto dos allanamientos en la ciudad de Rufino, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención del fiscal Mauro Menéndez del Ministerio Público de la Acusación.
El primer procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Balcarce al 700, donde se detuvo a cuatro personas mayores de edad. En el domicilio también había menores, que fueron puestos bajo resguardo del área de Niñez y Adolescencia. Allí se incautaron trozos compactos de cocaína listos para su comercialización, teléfonos celulares, una balanza de precisión, anotaciones relacionadas al tráfico de drogas, dos motocicletas sin dominio visible y una importante suma de dinero en efectivo.
El segundo operativo se realizó en otra vivienda de la misma calle. Al llegar el personal policial, varios hombres intentaron escapar, pero fueron reducidos y finalmente se detuvo a cinco personas (cuatro hombres y una mujer). En el lugar se secuestraron marihuana, cocaína, pipas metálicas, elementos de fraccionamiento, un CPU con documentación de interés y un teléfono celular.
En total, los allanamientos dejaron como saldo la detención de nueve personas (cinco hombres y cuatro mujeres), el resguardo de menores, y el secuestro de drogas, vehículos y dinero. Según el parte oficial, se incautaron 147,7 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios, 59 gramos de marihuana, 2,1 gramos de cocaína en dosis menores, una balanza de precisión con vestigios, siete celulares, pipas metálicas, un CPU con documentación, dos motocicletas y $205.000 en efectivo.
Los procedimientos contaron con la colaboración del GOT VI y el Grupo de Irrupción GAT de Rosario.
La PDI realizó tres allanamientos en la localidad y secuestró elementos vinculados a hechos de escruche ocurridos a mediados de agosto. Tres adolescentes quedaron a disposición de la Justicia.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.
La víctima, de 63 años, fue encontrada con múltiples golpes y un cordón en el cuello en la Plaza Juan Pablo II. Permanece internada mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Un hombre fue aprehendido luego de efectuar disparos frente a una vivienda en Santa Isabel. La Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.
La Policía Rural “Los Pumas” intervino en un campo suburbano donde hallaron equinos en estado crítico. El propietario enfrenta una causa por maltrato animal.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.
Mensajes del interventor Marcelo Petroni los muestran coordinando con la familia Menem y arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.