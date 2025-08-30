Rufino: nueve detenidos en allanamientos por narcotráfico

La Policía de Investigaciones (PDI) Región III, a través de la División Microtráfico y el Distrito Operativo Rufino, concretó ayer viernes 29 de agosto dos allanamientos en la ciudad de Rufino, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención del fiscal Mauro Menéndez del Ministerio Público de la Acusación.



El primer procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Balcarce al 700, donde se detuvo a cuatro personas mayores de edad. En el domicilio también había menores, que fueron puestos bajo resguardo del área de Niñez y Adolescencia. Allí se incautaron trozos compactos de cocaína listos para su comercialización, teléfonos celulares, una balanza de precisión, anotaciones relacionadas al tráfico de drogas, dos motocicletas sin dominio visible y una importante suma de dinero en efectivo.



El segundo operativo se realizó en otra vivienda de la misma calle. Al llegar el personal policial, varios hombres intentaron escapar, pero fueron reducidos y finalmente se detuvo a cinco personas (cuatro hombres y una mujer). En el lugar se secuestraron marihuana, cocaína, pipas metálicas, elementos de fraccionamiento, un CPU con documentación de interés y un teléfono celular.



En total, los allanamientos dejaron como saldo la detención de nueve personas (cinco hombres y cuatro mujeres), el resguardo de menores, y el secuestro de drogas, vehículos y dinero. Según el parte oficial, se incautaron 147,7 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios, 59 gramos de marihuana, 2,1 gramos de cocaína en dosis menores, una balanza de precisión con vestigios, siete celulares, pipas metálicas, un CPU con documentación, dos motocicletas y $205.000 en efectivo.



Los procedimientos contaron con la colaboración del GOT VI y el Grupo de Irrupción GAT de Rosario.