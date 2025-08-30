Santilli asegura triunfo libertario en Provincia y respalda a Milei

Kicillof acusó a Milei de “estafa electoral” y “payaso”
El candidato a diputado nacional Diego Santilli confió en que La Libertad Avanza ganará en septiembre en Buenos Aires y que Milei consolidará su poder en octubre.
En medio de la polémica por la filtración de audios que involucran a funcionarios nacionales en supuestos actos de corrupción, Diego Santilli, candidato a diputado nacional por Alianza La Libertad Avanza, se mostró optimista sobre el desempeño electoral del oficialismo.
El dirigente afirmó que “los votantes no son sonsos” y que, pese al contexto de escándalos, la boleta libertaria se impondrá en la provincia de Buenos Aires. “Cada vez que se aproxima una elección aparecen episodios de este tipo, pero la gente sabe interpretar y diferenciar lo esencial de lo anecdótico”, señaló en declaraciones radiales.
Santilli vaticinó que en la elección provincial de septiembre La Libertad Avanza será la fuerza ganadora y que, un mes más tarde, el presidente Javier Milei logrará “una victoria contundente” en los comicios nacionales de octubre.
El candidato también llamó a la participación ciudadana y remarcó la importancia del voto: “Esta última semana es clave para que la gente tome consciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”.
El gobernador bonaerense endureció sus críticas contra el Presidente en medio del escándalo por los audios que involucran a funcionarios nacionales.
El vocero presidencial advirtió que, si son auténticos, sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Denunció una operación política para desestabilizar al Gobierno en plena campaña.
El mandatario habló sobre los episodios de violencia y denunció "burdas operaciones difamadoras" de la oposición.
El vocero presidencial informó que hay dos personas arrestadas tras la agresión en Lomas de Zamora. Aseguró que el Presidente está en buen estado y continúa con su agenda oficial.
El ministro bonaerense Javier Alonso criticó a Casa Militar por los incidentes en Lomas de Zamora y aseguró que el Presidente fue “expuesto a una situación delicada”.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
Mensajes del interventor Marcelo Petroni los muestran coordinando con la familia Menem y arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
