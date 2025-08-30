Santilli asegura triunfo libertario en Provincia y respalda a Milei

En medio de la polémica por la filtración de audios que involucran a funcionarios nacionales en supuestos actos de corrupción, Diego Santilli, candidato a diputado nacional por Alianza La Libertad Avanza, se mostró optimista sobre el desempeño electoral del oficialismo.

El dirigente afirmó que “los votantes no son sonsos” y que, pese al contexto de escándalos, la boleta libertaria se impondrá en la provincia de Buenos Aires. “Cada vez que se aproxima una elección aparecen episodios de este tipo, pero la gente sabe interpretar y diferenciar lo esencial de lo anecdótico”, señaló en declaraciones radiales.

Santilli vaticinó que en la elección provincial de septiembre La Libertad Avanza será la fuerza ganadora y que, un mes más tarde, el presidente Javier Milei logrará “una victoria contundente” en los comicios nacionales de octubre.

El candidato también llamó a la participación ciudadana y remarcó la importancia del voto: “Esta última semana es clave para que la gente tome consciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”.