Chats revelan vínculo de Karina Milei y Lule Menem en OSPRERA

Política 29 de agosto de 2025
Una serie de chats de WhatsApp extraídos del celular de Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social de peones rurales (OSPRERA), dejaron en evidencia la presunta participación del círculo íntimo del presidente Javier Milei en la gestión de la millonaria caja sindical.
Según la investigación difundida por Página 12 y los documentos que ya forman parte de la causa en manos del fiscal Guillermo Marijuan, Petroni aseguraba actuar en nombre de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, asesor principal del mandatario.
En un mensaje a un contacto agendado como “Santiago Comadira. Prensa”, el interventor escribió: “Nosotros somos Lule y Karina”. En otro chat, se mostraba tajante: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE. Me consta”.
Los diálogos también revelan órdenes dirigidas a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en la firma HTech: “Avísale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”.
Además, los mensajes recuperados dan cuenta de reuniones coordinadas con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, tras las cuales Petroni informaba que pasaría “después con Martín Menem en Casa Rosada”.
La fiscalía sostiene que estos intercambios constituyen prueba clave en la investigación sobre los contratos firmados durante la intervención de OSPRERA, en particular con la droguería Suizo Argentina. La hipótesis apunta a un “plan para quedarse con el control de la UATRE”, el gremio rural, a través de la influencia política y familiar en el corazón del gobierno libertario.
El vocero presidencial informó que hay dos personas arrestadas tras la agresión en Lomas de Zamora. Aseguró que el Presidente está en buen estado y continúa con su agenda oficial.
El ministro bonaerense Javier Alonso criticó a Casa Militar por los incidentes en Lomas de Zamora y aseguró que el Presidente fue “expuesto a una situación delicada”.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.
El Presidente responsabilizó a militantes kirchneristas por los incidentes en Lomas de Zamora y llamó a votarlos en contra en las próximas elecciones.
El diputado liberal responsabilizó al intendente de Lomas de Zamora por los incidentes contra la comitiva de Javier Milei y lo calificó de “maldito kirchnerista”.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La víctima, de 63 años, fue encontrada con múltiples golpes y un cordón en el cuello en la Plaza Juan Pablo II. Permanece internada mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.