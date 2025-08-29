Chats revelan vínculo de Karina Milei y Lule Menem en OSPRERA

Una serie de chats de WhatsApp extraídos del celular de Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social de peones rurales (OSPRERA), dejaron en evidencia la presunta participación del círculo íntimo del presidente Javier Milei en la gestión de la millonaria caja sindical.

Según la investigación difundida por Página 12 y los documentos que ya forman parte de la causa en manos del fiscal Guillermo Marijuan, Petroni aseguraba actuar en nombre de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, asesor principal del mandatario.



En un mensaje a un contacto agendado como “Santiago Comadira. Prensa”, el interventor escribió: “Nosotros somos Lule y Karina”. En otro chat, se mostraba tajante: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE. Me consta”.

Los diálogos también revelan órdenes dirigidas a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en la firma HTech: “Avísale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”.

Además, los mensajes recuperados dan cuenta de reuniones coordinadas con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, tras las cuales Petroni informaba que pasaría “después con Martín Menem en Casa Rosada”.

La fiscalía sostiene que estos intercambios constituyen prueba clave en la investigación sobre los contratos firmados durante la intervención de OSPRERA, en particular con la droguería Suizo Argentina. La hipótesis apunta a un “plan para quedarse con el control de la UATRE”, el gremio rural, a través de la influencia política y familiar en el corazón del gobierno libertario.