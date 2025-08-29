Juana Repetto espera su tercer hijo tras separarse de Sebastián Graviotto: quién es el padre

La actriz e influencer Juana Repetto confirmó este viernes 29 de agosto que se encuentra embarazada de su tercer hijo. Lo hizo mediante un reel en Instagram, donde mostró un estudio médico y dos test de embarazo positivos.



La noticia generó sorpresa ya que Repetto se había separado en abril de este año de Sebastián Graviotto, con quien estuvo casada cinco años y es padre de su hijo menor, Belisario. Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el programa PuroShow, el padre del nuevo bebé es justamente Graviotto, tras un reencuentro que tuvieron en los últimos meses.

Juana, de 37 años, ya es madre de Toribio —fruto de una inseminación artificial— y de Belisario, de cuatro años. En redes sociales, compartió el anuncio de manera sorpresiva: “Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. Caídas del bocho van a estar todas”.

Actualmente, la actriz se instaló en su nueva casa, cuya construcción había comenzado antes de su separación. Allí comparte con frecuencia momentos de su vida cotidiana y ahora sumará la experiencia de una nueva maternidad.