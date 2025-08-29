Gobierno aplica “mini plan” monetario hasta las elecciones

Con el objetivo de atravesar sin sobresaltos el período electoral, el Gobierno puso en marcha un “mini plan” económico de corto plazo que combina ajustes monetarios y mayor intervención en los mercados. La estrategia apunta a garantizar la renovación de deuda en pesos y evitar saltos bruscos en el tipo de cambio hasta octubre.

Entre las medidas más destacadas, el Banco Central volvió a incrementar los encajes bancarios, es decir, la proporción de depósitos que las entidades deben inmovilizar. Según estimaciones privadas, aún queda margen para una suba de hasta 10 puntos porcentuales adicionales, lo que permitiría absorber liquidez y asegurar que los bancos continúen financiando al Tesoro.

En paralelo, la autoridad monetaria intensificó su participación en el mercado de dólar futuro. De acuerdo con la consultora 1816, las posiciones oficiales superarían los USD 6.000 millones, una cifra que busca influir en las expectativas cambiarias sin comprometer reservas.

El desafío inmediato es administrar los vencimientos de deuda en pesos, que en las próximas ocho semanas rondan los 21 billones de pesos, equivalentes a casi 3% del PBI. Se espera que los bancos absorban gran parte de esos títulos, en un esquema que algunos analistas califican como “encajes endógenos”, ya que se ajustan en función de las necesidades del Tesoro.

Por su parte, el mercado de futuros también refleja la tensión: en los días previos a la última licitación, el volumen operado trepó a casi USD 2.900 millones y el interés abierto alcanzó un máximo desde 2020. La atención se centra especialmente en los contratos de noviembre, primer mes posterior a las elecciones, donde el Gobierno busca sostener la confianza en el esquema cambiario.