El impuesto a los combustibles se ajustará por inflación

El Gobierno nacional dispuso que a partir del 1º de septiembre se aplique la actualización por inflación del impuesto a los combustibles líquidos. La medida fue oficializada a través del Decreto 617/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El texto deroga el Decreto 466/2024 y sus modificatorios, que habían postergado sucesivamente la aplicación de estos aumentos. Según lo establecido, los montos fijos de los impuestos se ajustarán trimestralmente de acuerdo a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

La norma también fija un cronograma para recuperar las actualizaciones pendientes correspondientes al año calendario 2024 y a los primeros dos trimestres de 2025.

En la primera fase, entre el 1° y el 30 de septiembre, se prevén los siguientes incrementos:

Nafta sin plomo, de más de 92 RON y nafta virgen: $10,523 por litro en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos y $0,645 por Dióxido de Carbono.

Gasoil: $8,577 por litro, con un diferencial de $4,644 para ciertas regiones, más $0,978 por Dióxido de Carbono.

La segunda fase comenzará el 1° de octubre e incluirá la aplicación completa de los montos acumulados, sumando los ajustes diferidos del año pasado y de la primera mitad de este año.

El objetivo, señalaron fuentes oficiales, es fortalecer las cuentas fiscales en un contexto donde el Ejecutivo debe responder al paquete de leyes aprobado recientemente por el Congreso.