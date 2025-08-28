Incendio destruyó una casilla rodante en Villa Cañás

El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.

Ayer por la tarde, alrededor de las 16:20, un incendio afectó por completo a una casilla rodante ubicada en calle 53 bis, entre 42 y 36, en Villa Cañás.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar se encontraron con el interior de la vivienda móvil totalmente tomado por las llamas. Inmediatamente procedieron a extinguir el fuego para evitar que se propagara hacia otras viviendas cercanas o al terreno donde se encontraba.

El único ocupante de la casilla fue trasladado al hospital local para su atención médica, ya que habría inhalado humo, aunque no se registraron heridos de gravedad.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, efectivos policiales, personal del SIES 107 y agentes de Tránsito.

