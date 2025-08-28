Incendio destruyó una casilla rodante en Villa Cañás

Villa Cañás recibió a la Preselección Argentina U17 de básquet
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
Ayer por la tarde, alrededor de las 16:20, un incendio afectó por completo a una casilla rodante ubicada en calle 53 bis, entre 42 y 36, en Villa Cañás.
Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar se encontraron con el interior de la vivienda móvil totalmente tomado por las llamas. Inmediatamente procedieron a extinguir el fuego para evitar que se propagara hacia otras viviendas cercanas o al terreno donde se encontraba.
El único ocupante de la casilla fue trasladado al hospital local para su atención médica, ya que habría inhalado humo, aunque no se registraron heridos de gravedad.
En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, efectivos policiales, personal del SIES 107 y agentes de Tránsito.
La Municipalidad ejecuta obras en calle 41 y avenida 50 para mejorar el sistema de drenaje en el Barrio Los Nogales.
El sábado 6 de septiembre se realizará un nuevo operativo municipal para perros y gatos en el predio del Ferrocarril. Habrá vacunación antirrábica y recepción de donaciones.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
La Dirección de Deportes municipal abrió la inscripción para un nuevo espacio de atletismo infantil en el Prado Español.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
El Presidente se reunirá este jueves con empresarios en el CICyP. Será recibido por Bettina Bulgheroni, primera mujer en presidir la entidad.
La Justicia Federal analiza contrataciones por más de $8.000 millones adjudicadas a la droguería Suizo Argentina desde el Ministerio de Seguridad. El juez Casanello investiga posibles coimas.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.