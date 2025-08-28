Cande Vetrano y Andrés Gil reaparecen juntos en redes

Candela Vetrano y Andrés Gil volvieron a mostrarse públicamente a través de sus redes sociales luego de semanas en las que su nombre circuló en medio de rumores vinculados al escándalo de separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.



El actor de Casi Ángeles había sido señalado como “tercero en discordia”, algo que él mismo desmintió de inmediato en sus plataformas digitales, aclarando que no tenía ninguna relación con el tema. Desde entonces, tanto él como Vetrano habían decidido mantener un bajo perfil y alejarse del foco mediático.



En las últimas horas, la actriz compartió una fotografía de Andrés Gil disfrutando de la vista en Puerto Madero. Minutos más tarde, él mismo publicó una postal familiar en el mismo lugar, arrobando a su pareja y acompañándola con un corazón blanco.

Se trata de la primera aparición conjunta desde que se desató el escándalo. Aunque ambos habían mostrado viajes y momentos por separado en redes, hacía tiempo que no publicaban imágenes juntos, lo que alimentó las versiones en torno a su relación. Con esta reaparición, Vetrano y Gil buscaron dejar en claro que la pareja atraviesa un momento de estabilidad familiar.