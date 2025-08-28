Cande Vetrano y Andrés Gil reaparecen juntos en redes

Preocupación por la salud de “La Chilindrina”
María Antonieta de las Nieves fue internada de urgencia el 20 de agosto. La actriz, recordada por su papel en “El Chavo del 8”, ya se encuentra en su casa bajo observación.
La pareja se mostró unida en Puerto Madero tras los rumores que la involucraban indirectamente en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.
Candela Vetrano y Andrés Gil volvieron a mostrarse públicamente a través de sus redes sociales luego de semanas en las que su nombre circuló en medio de rumores vinculados al escándalo de separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.
El actor de Casi Ángeles había sido señalado como “tercero en discordia”, algo que él mismo desmintió de inmediato en sus plataformas digitales, aclarando que no tenía ninguna relación con el tema. Desde entonces, tanto él como Vetrano habían decidido mantener un bajo perfil y alejarse del foco mediático.
En las últimas horas, la actriz compartió una fotografía de Andrés Gil disfrutando de la vista en Puerto Madero. Minutos más tarde, él mismo publicó una postal familiar en el mismo lugar, arrobando a su pareja y acompañándola con un corazón blanco.
Se trata de la primera aparición conjunta desde que se desató el escándalo. Aunque ambos habían mostrado viajes y momentos por separado en redes, hacía tiempo que no publicaban imágenes juntos, lo que alimentó las versiones en torno a su relación. Con esta reaparición, Vetrano y Gil buscaron dejar en claro que la pareja atraviesa un momento de estabilidad familiar.
Emma Vich, finalista de Gran Hermano 2024, fue señalado por Pepe Ochoa tras versiones que lo vinculan con supuestas “brujerías” a Juliana Scaglione y Kennys Palacios, además de dejar un inmueble en malas condiciones.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
La “One” lanzó un comentario irónico tras la filmación de Icardi en ropa interior publicada por la China Suárez. También se refirió al regreso mediático de Wanda Nara.
El actor confirmó que la infidelidad existió y descartó una reconciliación. La pareja puso fin a 18 años de relación.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.