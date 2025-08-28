Choque de camiones en Firmat: un chofer lesionado

El siniestro ocurrió en la Ruta 33, dentro del tramo urbano de la ciudad. Bomberos rescataron al conductor atrapado y el tránsito permanece afectado.

Sociedad28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Minutos antes de las 9 de la mañana de este jueves se produjo un accidente vial en la Ruta Nacional 33, en el tramo urbano de Firmat, a la altura de la quinta del Club Social.

El siniestro fue protagonizado por dos camiones que colisionaron por alcance. El chofer del vehículo que impactó desde atrás quedó atrapado por sus piernas dentro de la cabina, por lo que debió ser asistido y rescatado por los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Según informó el periodista Guillermo Bravo, el conductor permanecía consciente al momento de ser trasladado al Samco local para recibir atención médica.

En el lugar trabajan efectivos policiales, inspectores de tránsito y Bomberos. Debido a las tareas de rescate y a los operativos de desvío, el tránsito en la Ruta 33 se encuentra parcialmente interrumpido y se registran largas colas de vehículos.

