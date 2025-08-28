Choque de camiones en Firmat: un chofer lesionado

Incautan más de 120 prendas con pieles de especies en extinción
El operativo en un local de Villa Crespo permitió secuestrar piezas valuadas en $335 millones. El dueño promocionaba la venta en redes sociales.
El siniestro ocurrió en la Ruta 33, dentro del tramo urbano de la ciudad. Bomberos rescataron al conductor atrapado y el tránsito permanece afectado.
Minutos antes de las 9 de la mañana de este jueves se produjo un accidente vial en la Ruta Nacional 33, en el tramo urbano de Firmat, a la altura de la quinta del Club Social.
El siniestro fue protagonizado por dos camiones que colisionaron por alcance. El chofer del vehículo que impactó desde atrás quedó atrapado por sus piernas dentro de la cabina, por lo que debió ser asistido y rescatado por los Bomberos Voluntarios de la ciudad.
Según informó el periodista Guillermo Bravo, el conductor permanecía consciente al momento de ser trasladado al Samco local para recibir atención médica.
En el lugar trabajan efectivos policiales, inspectores de tránsito y Bomberos. Debido a las tareas de rescate y a los operativos de desvío, el tránsito en la Ruta 33 se encuentra parcialmente interrumpido y se registran largas colas de vehículos.
Elizabeth Rodrigo, madre de la actriz y bailarina, fue arrestada en Buenos Aires acusada de integrar una red de trata. Rescataron a 12 mujeres en distintos operativos.
Una joven de 17 años resultó embestida por un toro luego de descender para ayudar en un choque entre un utilitario y un camión con animales. Fue trasladada al HECA.
Una mujer de 32 años sufrió fracturas al caer desde un tercer piso en barrio Alberdi, mientras intentaba salvar a su mascota atrapada en una cornisa.
El Centro Universitario Firmat habilitó la inscripción para una nueva edición de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario. Hay propuestas con salida laboral en distintas áreas.
La Justicia avanza en una causa por abuso sexual contra un pastor evangélico. El fiscal solicitó 16 años de prisión y ahora resta fijar la fecha del juicio oral.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.